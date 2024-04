Lehullt a lepel Bochkor Gábor összes titkáról

Folyamatos telt házat garantálna a mozikban egy olyan film, ami a rádiós életéről szól. Hatvan év alatt annyi minden történt Bochkor Gáborral, hogy nehéz lenne pontokba szedni minden olyan sarkalatos pillanatot, ami az ő életében meghatározó vagy érdekes volt. A hot! magazin stábja azért megpróbálta összegyűjteni azokat a titkokat vagy elfeledett történéseket, amik a legjobban jellemezték azt a hat évtizedet, amit a magát korábban csak dumagépnek nevező műsorvezető megélt.

Bochkor Gábor hatvan éves lett - Fotó: ARCHÍV / ARCHÍV

1. Nem volt kibékülve magával

Fiatalkorában sokáig ön­bi­za­lom­hiánnyal küszködött a vékonysága miatt.

„Mindig vékony voltam, és szégyelltem is.

Takargattam, nem vetkőztem le mások előtt. Egyszer valaki a németeknél azt mondta, hogy nálam lehet bordácskákat számlálni.

Ha akkor, ott értettem volna azt a mondatot, elintézett volna egy életre” – magyarázta a Retro Rádióban.

2. Vízben is király

Elmondása szerint sokáig sportolt, de az úszásban volt igazán kiemelkedő. Gyors- és hátúszásban több bronzérmet nyert. 2016-ban az akkori Music FM Önindító című műsorában mesélt erről, az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamással készített interjúja közben.

3. Vérre menő vita

Bochkor Gábor és Boros Lajos évekig nem szóltak egymáshoz. A konfliktust az okozta, hogy Lajos szerint annak idején Gábor miatt kellett elhagynia a Bumerángot. Ám évekkel később megtört a jég, hiszen nemrég egy adás erejéig együtt köszöntötték a hallgatókat.

4. Könnyed pénz

Negyvenezer forintot kapott egyszer azért, mert szinkronhangként szerepelt a Csibefutam című ani­má­ciós filmben Boros Lajossal: két patkányt alakítottak. A pénzt végül egy állatkertnek ajánlotta fel a műsor­vezető.

5. Megtömték mócsinggal

A műsorvezetőt nem nevelték kifejezetten szigorúan, ám az étkezés tekintetében a szülei nem ismertek tréfát.

„Emlékszem, nagyon nem akartam megenni a marhahúslevesből a mócsingos húst. Ezért befogták az orromat, és beletömték a számba” – idézte fel a szörnyű emléket a Retro Rádió egyik adásában.

Sokáig rossz viszonyban voltak Boros Lajossal - Fotó: ARCHÍV / ARCHÍV

Bochkor Gábor turnéra indul

6. Könyvesboltok polcain

2013-ban kiadott egy könyvet, amelyben a világról alkotott gondolatait mesélte el a nagyérdeműnek. A Bocsi szerint a világ című kötetben többek között az anyagi helyzetéről is mesélt, ami annak idején hatalmas port kavart, hiszen igazi luxusról volt szó az írásban.

7. Elit asztaltársaság

Péntekenként érdekes asztaltársaság gyűlt össze különböző éttermekben, amelyek híresek voltak a jó konyhájukról. Az ínyencek asztalát általában Friderikusz Sándor, Bochkor Gábor, az egykori rádiós Rangos Kati, Kánya Kata, Szi­lá­gyi János és a felesége, valamint Stahl Judit ülte körbe.

8. Együtt a mamával

Talán nem mindenki tudja, hogy mi­előtt házat vásárolt Diósdon, Gábor Újlipótvárosban, a Pozsonyi úton élt az édesanyjával egy nagypolgári lakásban. Talán az együttélés is mutatja, hogy mennyire gondoskodó, mennyire szeretetteljes a családjával.

9. Legcikibb élmény

A #Bochkor című műsorban mesélte el Gábor, hogy Boros Lajos egyszer elrángatta egy céges mikulásünnepségre azzal, hogy műsorvezetők lesznek a rendezvényen. Meghökkenve tapasztalta, hogy a társa mikulásruhát öltött, majd arra kérte, hogy bújjon krampuszjelmezbe. Az esetet úgy emlegeti, mint élete legcikisebb élményét.

10. Nem bírja a bogarakat

Egyetlen rovart sem kedvel, de a poloskáktól kifejezetten undorodik. Ahogyan ő fogalmazott a rádióban: „Pont úgy repül, mint egy részeg japán kamikaze”. Ahogy azt sem szereti, hogy ronda, büdös, és mindenhová bejut.

11. Jó testvér

A bátyja 1988-ban disszidált az USA-ba, ezért ritkán találkoznak. A testvére azonban Amerikában sem találta meg a közegét, így évekig Gábor támogatta őt anyagilag. Havonta küldött neki pénzt, annak ellenére, hogy a fivére ezt sosem kérte – tudhattuk meg az Összezárva Friderikusszal című műsorból.

12. A KISS vonzásában

Az Üvegtigris című film nyitójelenetében Gábor szájából ez a mondat hangzik el, a bőrdzsekijét említve: „Eredeti autogramok vannak rajta a KISS-től! Normális vagy?” A valóságban is találkozott a zenekarral, 1995-ben félórás interjút készített velük a Koktél Bár című műsorban.

13. mindig vele repül a Kislánya

A rádiós mindig is rajongott a repülésért, majd 2008-ban megszerezte a jogosítványt a JAK-52 típusú kiképző repülőgépre. Ahogy a gyakorlati órákra, úgy a vizsgára is magával vitte a kislánya, Nóri fényképét. Ezt a szokását azóta is betartja, amikor repül.

14. A meztelen igazság

Ki hinné, hogy a rádiózás fenegyerekéről is léteznek olyan fotók, amelyeken nem visel ruhát?

„Bár fekete-fehérben, de le vagyok fotózva egy szál fütyülőben. Hálás is vagyok, hogy akkoriban nem volt sem Facebook, sem Instagram. Fekszem a hátamon, vigyorgok a kamerába, és ott a pömpölőm” – mesélte a 60-as évekbeli fotóról a Retró Rádióban.

15. Háromnegyed millió forint babákra

A saját tévéműsorában említette, hogy számításai szerint 765 ezer forintot költött Barbie babákra, amikor a lánya abban a korban volt, hogy szívesen játszott ezekkel. Miután Nóri kinőtte ezt a korszakát, a babák nem a szemétbe kerültek, hanem elajándékozták őket.

16. Átvertből lett átverő

1998-ban Friderikusz Sándor Meglepő és mulatságos című műsorában Beleznay Endre álinterjút készített Gáborral – nem kevés kínos percet okozva ezzel a műsorvezetőnek. Az átverésen utólag jól szórakozott, majd egy évvel később kedvet kapott az átverésekhez: 1999-től 2001-ig Boros Lajossal vezették a Kész Átverés Show-t.

Bochkor Gábor nagy szerelmese a repülésnek - Fotó: MÁTÉ KRISZTIÁN / HOT MAGAZIN

17. Hirtelen lett önellátó

Édesapja halála után rákényszerült arra, hogy tudatosan tervezze meg az életét.

„Huszonévesen hirtelen önellátóvá, majdhogynem családfenntartóvá váltam.

Addig nem gondolkodtam azon, mikor lesz lakásom, meddig tart az a munka. Élveztem az életet: buli, nők…

Onnantól viszont el kellett kezdenem tervezni” – mesélte a Retró Rádióban.

18. Popsztár is lehetne

Bocsi a műsorvezetőtársával, Boros Lajossal 2000-ben kiadott egy lemezt Két fura fazon címmel. Az albumon tizenegy popslágert dolgoztak fel, erős öniróniával fűszerezve. Az I’m too sexy című híres dal újragondolását szólóban énekelte el Gábor.

19. Féltékeny szépség

Osvárt Andrea már ismert modell volt, és a színészetbe is belekóstolt, amikor találkozott az akkori Sláger Rádió fenegyerekével. Egymásba szerettek, sokan mondták is, hogy jól néznek ki együtt. Ám a kapcsolatuknak nem volt jövője, ugyanis a szép modell annyira féltékeny volt Gáborra, hogy a férfi nem bírta sokáig, és szakítottak – hangzott el a NőComment című műsorban.

20. Jószomszédi (v)iszony

A műsorvezető saját bevallása szerint nem tartja fontosnak, hogy jóban legyen a szom­szé­daival.

„Miért kell jóban lenni? Mi az, ami összeköt? A helyrajzi szám? Nem kell rosszban lenni persze, de miért nem közömbös az illető? Egy metrókocsiban sem barátkozol össze senkivel: ez ugyanaz” – mondta az ATV #Bochkor egyik adásában.

+1. Nem szégyelli a korát

Gábor a hatvanadik születésnapján jelentette be a rádióműsorában, hogy elindul a Bochkor 6X elnevezésű turné, amelyre olyan embereket hív meg, akikhez valamilyen módon kötődik. A turné megkoronázásaként pedig egy hatalmas bulit szerveznek.