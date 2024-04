Lotfi Begi feleségének új kollekciója tarolt a Next Top Model Hungary lányainak körében

Lotfi-Schadi Réka a napokban különleges rendezvényt álmodott és valósított meg, amelyen a hazai hírességek is örömmel vettek részt.

Lotfi-Schadi Réka divattervező új kollekciójának bemutatója nagy sikert aratott a Next Top Model Hungary lányainál. (Fotó: Lotfi-Schadi Réka)

A Next Top Modelles lányok el voltak ragadtatva

— A mostani rendezvényt az idei tavaszi-nyári kollekcióra szerveztük, amelyen több hazai híresség is részt vett, mert szeretik a ruháinkat. Megyeri Csilla, Kollányi Zsuzsi, Verrasztó Everin, és a Next Top Model Hungary lányai közül Vidéki Vivi és Baranyi Panni is jelen voltak, eszméletlenül jól sikerült, nagyon tetszettek nekik a ruhák. Az eseményen a modelljeink bemutatták az új darabokat, amelyet a jelenlévőknek is lehetőségük volt felpróbálni — kezdte Lotfi-Schadi Réka, divattervező.

Az új kollekíció bemutatóján Megyeri Csilla, Kollányi Zsuzsi, Verrasztó Everin, Vidéki Vivi és Baranyi Panni is jelen voltak. (Fotó: Lotfi-Schadi Réka)

Lotfi-Schadi Réka Borsnak adott interjújában elmesélte, hogy a mostani, kisebb kollekció mellett párhuzamosan készül egy nagyobb projekt is, együttműködésben egy olasz festőművésszel, Silvio Montival, ennek a bemutatója májusban lesz. Az eseményen a művész úr festményei és fejszobra is kiállításra kerül majd, ezeket a festményeket pedig majd az új kollekció anyagaira viszik fel.

Nagy Adri és Kollányi Zsuzsi egyébként már a márka indulása óta követik a Lozar márka történetét, kedvelik a ruhadarabjaikat, és hordják is őket.

A divat összehozza őket

Egy évvel ezelőtt hoztuk létre a showroomot, egy varrodával együtt működő, magyar dizájner bemutató termet, azzal a céllal, hogy közösségi térként működjön. Itt hasonló érdeklődésű emberek tudnak kapcsolódni egymáshoz, és divattal kapcsolatos eseményeket lehet itt szervezni, ami nagyon jó közösségépítő erejű.

Lotfi Begi feleségének bemutatóján Megyeri Csilla is jelen volt. (Fotó: Lotfi-Schadi Réka)

A saját, Lozar márkájukon kívül fantasztikusan jól együtt tudnak működni az Aanro divatmárkával is, amelynek tervezőjével, Áronnal, Réka személyes jó barátságban van. Rékáék csak női, míg utóbbi márka csak férfi ruhákat gyárt, nagyon hasonló stílusban és elképesztően jól passzolnak egymáshoz a kollekcióink.