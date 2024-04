Végre megtörtént: szív alakú lufikkal jelentették be az örömhírt Kulcsár Edináék, özönlenek a gratulációk

Ahogy arról már a Bors beszámolt, bombaként robbant a hír, miszerint Kulcsár Edina második gyermekét várja férjétől, G.w.M-től. A sztárpár sokáig titkolta az újabb terhességet, így amikor megtették a nagy bejelentést Edinának már jócskán volt terhespocakja.

Fotó: Sandor Bankuti / Hot Archív

Így szinte azonnal be is indultak a találgatások, hogy mikor érkezik a sztármami negyedik gyermeke, illetve azt is többen szóvá tették, hogy ekkora családnál már illene lecserélni Edina autóját. Ami most úgy látszik, hogy meg is történt, bár ezt sem mondhatnánk, hogy kimondottan családi autó, de a kismama úszik a boldogságtól.

Óriási örömhírt jelentett be Kulcsár Edina

Ezt pedig követőivel is megosztotta az Instagram-oldalán egy kép kíséretében, amelyen a vadonatúj kocsijával, egy hatalmas virágcsokorral és szív alakú lufikkal látható.

Sokadik nekifutásra állok neki ennek a posztnak, de valami csak lesz belőle! Az van, hogy sokkal jobban szeretek adni mint kapni, mert olyan szinten zavarba tudok jönni, hogy nem tudok mit kezdeni magammal

– kezdte a rapper kedvese, majd így folytatta:

"Még egy virágcsokor is ki tudja váltani ezt belőlem, nemhogy egy olyan autó, ami kislány korom óta az álmom. Egyszerűen hihetetlen, hogy egy ilyen kocsival járhatok és ekkora élményt adhatok általa a gyermekeimnek is! Le sem lehet írni, hogy milyen érzések vannak bennem… Nagyon-nagyon-nagyon-naaaagyooon hálás vagyok és nagyon boldog! gwmmusic #BMW #X6"

A bejegyzéshez csak úgy özönlenek a gratulációk, valaki ezt írta:

Gratulálok babám

