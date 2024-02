Itt a nagy bejelentés: Kulcsár Edina újra gyermeket vár G.w.M-től

Kulcsár Edina az elmúlt hetekben már több utalást is tett arra, hogy újra gyermeket vár rapper férjétől, G.w.M-től. Az egykori szépségkirálynő nem is olyan régen egy bébidinnyével pózolt az egyik áruházban, és már ebből is sokan arra következettek, hogy bővül a család.

Kulcsár Edina újra terhes (Fotó: Szabolcs László)

A Vargáék című családi reality második évadának záró epizódjában pedig G.w.M szólta el magát, méghozzá elég alaposan! Egy sokatmondó kérdést tett fel szerelmének, ami pontot tehet a találgatások végére. Néhány családi jelenet, - mint például Amara etetése vagy az autóban lévő beszélgetés - után a zenész felcsigázta a kedélyeket.

Azt kérdezte a zenész, hogy Edina megcsinálta-e a terhességi tesztet. Itt lett vége annak az epizódnak, és a választ nem kaptuk meg. Ez idáig.

Sajtóhírek szerint Kulcsár Edina újra gyermeket vár

Az Origo csütörtök délelőtt arról számolt be, hogy Edina a már említett valóságshow-ban elárulta, hogy valóban jön a következő baba. A portál azt is közzétette, hogy az egykori szépségkirálynő már a harmadik hónapban jár, és kisfiút hord a szíve alatt. Így kislánya, a 9 hónapos Amara mellé hamarosan érkezik egy fiúcska is.

Kulcsár Edinának eddig három gyermeke született, közülük kettő még előző férjétől, Csutitól. G.w.M-nek is van már két gyermeke korábbi párjától, Nagy Melanie-tól.