Köllő Babettet nem akármilyen látvány fogadta reggel a fürdőszobában

Köllő Babett és Milla kapcsolata mintaszerű. A színésznő imád a kislányával időt tölteni és nagyon büszke is rá. És bár előfordul, hogy Milla megtréfálja a szüleit, Babett csak jót nevet. Így volt ez idén is, amikor Instagramon mutatta meg, hogy mivel készült reggelre a kis csínytevő.

Köllő Babett jókat nevet Milla csínyein (Fotó: Markovics Gábor)

Babett lapunknak mesélt arról, hogy hogyan alakult ez ki náluk.

Ilyenkor április elsején mindig kitalál valamit, általában ilyen klasszikus csínyeket, de év közben azért nem nagyon csinál ilyeneket. Ezt a napot viszont nagyon szereti. Valahol látta ezt gondolom, de előtte nálunk ez azért nem volt annyira szokás.

„Sőt, mi mindig el is felejtettük, hogy április elseje van, ő meg kifejezetten szereti, azt is, ha iskolai napra esik, mert akkor a tanárok is kicsit engedékenyebbek ezzel kapcsolatban. De most nem arra esett, úgyhogy kicsit csalódott is volt, hogy csak minket tréfálhat meg” – tette hozzá nevetve.

Milla idén sem kímélte a szüleit (Fotó: Instagram)

Köllő Babett minden évben Milla csínyeinek áldozata lesz

A színésznő azt is elárulta, milyen tréfákra ébredt a korábbi években:

Vett már olyan fényképezőgépet, ami vizet lövell ki, de volt olyan is, hogy fokrémmel bekente estére a fürdőszoba kilincsét. Mondjuk annak nem örültem, mert András éjszaka megindult és mindenhova lecsöppent a fogkrém, és össze lábnyomoztuk az egész házat vele. Utána pedig elég nehezen jött fel a parkettáról, szóval az nem volt annyira szép dolog.

„Sőt olyan is volt, hogy nagyon csípős chili paprikát tettünk az apja levesébe, azt közösen csináltuk” – árulta el.

Persze Milla nem tartozik a rossz gyerekek, közé és Babett sem így tekint erre:

„Áldott jó gyerek egyébként, egy rossz szavam sem lehet rá. Csak ha lehet, akkor ilyen csínytevésekben benne van. De néha én is partner vagyok ebben, az én anyukám is ilyen volt. Bár nem sokszor jutott ilyesmi az eszünkbe, de anya is mindig értette a viccet."