Nem titkolja Köllő Babett: számára ez az ünnep legjobb része

Akik már követik őt egy ideje, azok biztosan tudják, hogy az ismert televíziós személyiség és színésznő, Köllő Babett számára rendkívül fontos a mindig makulátlan külső és megjelenés. A színésznő tesz is azért, hogy megőrizze irigylésre méltó alakját és fiatalos formáját: rendszeresen eljár az edzőterembe és nem titkolja azt sem, hogy időnként szépészeti beavatkozásokat is igénybe vesz. Ám a húsvéti ünnepek idején - akárcsak sokan mások - Babett is szereti kicsit elengedni magát, és kényelmes ruhákban élvezni a semmittevést.

Köllő Babett / Fotó: TV2

Az ünnepek egyik legjobb része, hogy egész nap pizsiben lehet maradni

- jelentette ki Instagram-posztjában a színésznő, mialatt a csatolt fotóján egy fekete-sárga mintás pizsamában, bolyhos mamuszban és kócos hajjal pózolt a kamera előtt.

Babettnek azonban ez a "laza külső" is hihetetlenül jól áll, és a követői nagy része egyetértett abban, a színésznő még így is rendkívül csinos.