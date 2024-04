Nem hiszed el, ha éppen nem business class-on utazik a TV2 kőgazdag szépsége, akkor hogyan múlatja az időt

Kőgazdag Metta, azaz civil nevén Dulin Metta a Kőgazdag Fiatalok első évadának szőke szépsége, akiről köztudott, hogy imád utazni. Metta leginkább külföldre szokott utazni repülővel, így nem meglepő, hogy rengeteg országban járt már, azonban amint bejön a jó idő itthon is szeret túrázni vagy biciklizni. A reality sztár elmondta, hogyan kapcsolódik ki a napokban:

Kőgazdag Metta teljesen privát környezetben a természet közelében kapcsolódik ki. (Fotó: TV2)

– Jelenleg egy kis kiruccanáson vagyok Kapolcson.

Itt vannak ilyen nagyon szép bérelhető házak, amik teljesen privát környezetet adnak. Nincsen más csak én, a madár csicsergés, és a jó idő, illetve a finom tavaszi illatok.

Ez csak egy kis kiruccanás, mert nagyon szeretem a természet közelségét, és most, hogy eljött a jó idő, úgy éreztem kell már valahova mennem – kezdte a Borsnak Kőgazdag Metta, aki nemcsak a külföldi luxusutazásokat preferálja, hanem a belföldi utazásokat is nagyon szereti.

Kőzgazdag Metta nagyon várta már a jó időt. (Fotó: Kovacs Kristof/Dulin Metta)

Kőgazdag Metta várta a jó időt

Nem is kérdéses, hogy a celeb legnagyobb ellensége a hideg. Ezt már többször is megemlítette, de úgy tűnik mostantól egy jó pár hónapig nem kell ezen aggódnia, kivéve, hacsak nem valami luxus síparadicsomba utazik a nyár közepén.

– Én nagyon vártam már a jó időt, hiszen sokan tudhatják, nagyon fázós vagyok. Ezért is van, hogy szeretem az időmet jó meleg helyeken tölteni, főleg télen külföldön, de amikor eljön az első jó idő, akkor végre én is ki tudok menni bringázni, és a Balaton mellett tekerem a köröket – mondta Metta, aki köztudottan az aktívan pihenők csapatát erősíti. Ezenfelül sejtelmesen elmondta, most több dolog miatt is itthon kell legyen, így nem tudott messzebb utazni, de bevallotta, imád autóval is utazni, mert egy hatalmas szabadságot adni neki.

Igazi lokál patrióta

Annak ellenére, hogy Metta imádja a luxusutazásokat, számára a kikapcsolódás egy jó séta is lehet egy szép helyen. A celebnő élete része a hétköznapokban a vezetés, így nem meglepő, hogyha gondol egyet, akkor autóba pattan és elutazik.

– Itthon is rengeteg hely van, amit szerintem nagyon érdemes megnézni, sőt autóval elérhető távlatban is. Nagyon szeretek így is utazni, nem csak repülőgépen business class-on, mert így az én kezemben van a szabadság. Beszállok az autóba, és akkor jövök, megyek, amikor akarok – jegyezte meg a TV2 szőke szépsége, aki már volt, hogy 3000 kilométeres útnak indult az autójával.