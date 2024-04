Lehullt a lepel Kóbor János meseszép lányának, Lénának a szerelmi életéről

Kóbor Léna a születésnapját ünnepelte szerdán, ami nagyszerű hangulatban telt, sőt az egész család meglátogatta őt, hogy felköszöntsék. Még az anyukájának is vett egy virágcsokrot, ugyanis édesapja így köszönte meg mindig, hogy megszülte Zsóka a szeme fényét, Lénát. Kóbor János lánya 17 éves lett, vagyis már féllábbal a felnőtt élet kapujába lépett, de a fiatal tehetség még csak a szárnyait bontogatja karrierjében, és az életben is. Már ilyen fiatalon azt érzi, el se tudná képzelni munkája nélkül az életét.

Kóbor Léna elmondta, szeretne szerelmet, de számára most a karrier a prioritás (Fotó: Kóbor Léna)

– Nagyon szeretek dolgozni, igazából nem is tudom, hogy mit csinálnék, ha csak suliba kéne járnom és ez menne újra és újra minden nap. Nem érzem megterhelőnek a próbákat és a szereplést, engem nagyon feltölt, amikor a karrieremen dolgozhatok – kezdte Kóbor János gyönyörű nagylánya, aki elmondta, bizony felfigyelnek rá a srácok, de még nem találta meg azt a személyt, aki meg tudta volna hódítani a szívét.

– Udvarlók vannak-vannak, de ha az a nagy kérdés, hogy kapcsolatban vagyok-e, akkor a válaszom az egy nagy nem. Ugyan bulikban szoktak próbálkozni fiúk, de őszintén még úgy érzem, hogy nem találtam meg a számomra igazit – mondta Léna, aki azonban beavatott minket, hogy milyen fiú tudná meghódítani a szívét.

Kóbor Léna elmondta, milyen srácnak lehetne nála esélye (Fotó: Kóbor Zsóka)

Kóbor Léna elmondta, milyen srácnak van esélye

Léna számára nem a külső az első. Számára fontosabb, hogy alapjáraton meg legyen egy olyan kémia, ami a kommunikáción és egymás megértésén alapul. A nagy karrier előtt álló lány ezt keresi leendő szerelmében:

– A számomra ideális pár biztos, hogy nem velem egykorú lenne, hanem egy picit idősebb, mert a velem egykorú fiúkkal nem igazán találom meg a közös hangot ilyen téren, mert szerintem a lányok alapjáraton is hamarabb érnek, mint a fiúk, tehát egy-két évvel idősebb jöhetne csak szóba. Az biztos, hogy nagyon ideális lenne, ha mondjuk hasonló elképzeléseink lennének a jövőről, akár így munka terén is, vagy hasonló irányba menne az életünk. Nem lenne számomra baj, ha sokat dolgozna és kevesebb ideje lenne rám, mert én is most az életemet építem és szerintem tudnánk egymást motiválni – jegyezte meg Léna, aki tehát egy szorgalmas, ambiciózus párt tudna elképzelni maga mellé, akivel még ha kevesebbet is, de minőségi időt tudnának együtt tölteni. Persze a fiatal tehetség számára most a karrier és a tanulás az első, de ha betoppanna az életébe egy számára szimpatikus fiú, egy randira azért elmenne.