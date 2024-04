17 éves lett Kóbor Léna: édesanyját is felköszöntötte az Omega-legenda lánya

Kóbor Léna az édesapja nyomdokaiba lép

Nem titok, hogy Léna legnagyobb álma jelenleg, hogy zenészként is kinyissa a szárnyait, azaz édesapja nyomdokaiba akar lépni, de ezt nem csak a színpadon teszi. A tehetséges fiatal több szokást is át vett az édesapjától, de van egy gesztus, ami kihagyhatatlan minden születésnapjának reggelén:

– Már kiskoromtól kezdve nagyon megragadt bennem, hogy apukám mindig vett egy virágcsokrot anyukámnak, hogy újra és újra megköszönje, hogy én a világra jöttem. Ezt mindig is egy nagyon szép gesztusnak tartottam, így amióta ő nincs, azóta minden évben azt érzem, hogy ezt nekem kell helyette elvégeznem. Azóta minden születésnapomon virágcsokor készíttetéssel kezdem a napot – mondta Kóbor János szeretett nagylánya, aki megosztotta velünk, az édesanyja olyan számára, mintha a legjobb barátnője lenne.

Legjobb barátnők

Az Omega legendájának legfiatalabb lánya különlegesen jó kapcsolatot ápol édesanyjával. Ez az idő múlásával csak még erősebb és jobb lesz a bevallása szerint, pedig már most legjobb barátnőként tekint sokszor a anyukájára:

– Anyuval nekünk a kapcsolatunk mindig is olyan volt, hogy nagyon jó barátnők voltunk, szóval mi mindig mindent is megbeszéltünk. Úgy tekintek rá, mintha a legjobb barátnőm lenne. Szerintem a kapcsolatunk csak egyre jobb lesz, ahogyan telik az idő, mert tényleg mindent meg tudunk beszélni és mindenben számíthatunk egymásra – mondta Léna, aki bevallotta, furcsa érzés, hogy már csak egy év választja el a felnőtté válástól, de mindig is nagyon várta, hogy minél közelebb kerüljön a felnőtt léthez, mert már ég a vágytól, hogy gőzerővel építhesse karrierjét.