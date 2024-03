Kóbor Léna elárulta legnagyobb félelmét: „Nagyon nagy volt rajtam a nyomás”

Kóbor Léna már lassan egy éve a Gyöngyhajú lány balladája színdarab főszerepében látható a színpadon, aminek köszönhetően épp első szárny nyitogatásain van túl. Kóbor János szeretett lánya nem csak tehetséges, de nagyon szorgalmas is, ami meglátszik, hiszen nagyon ügyes, annak ellenére, hogy ez az első, hogy közönség előtt lép színpadra rendszeresen. Bevallotta, nem kis nyomás hárult rá, ugyanis pályakezdő, de máris egy főszerepben találta magát.

Kóbor Léna egy éve kapta meg a főszerepet, a Gyöngyhajú lány balladája produkcióban – Fotó: Kóbor Zsóka

– Most van egy éve pont, hogy megkaptam a felkérést a Gyöngyhajú lány balladája színdarabra. Tisztán emlékszem, hogy nagyon nagy volt rajtam a nyomás, mert az összes többi színész körülöttem a produkcióban Színművészeti Egyetemet végzett, én meg ott álltam úgy, hogy nem igazán volt addig sok színpadi tapasztalatom. Magamnak is akartam bizonyítani, hogy igenis menni fog, ezért nehezebb volt a kezdet, de megtanultam ezt kezelni – kezdte a Borsnak Léna, aki elmondta, nem közösítették ki, annak ellenére, hogy úgymond újonc egy igazán nagy szerepben.

– Százszázalékosan mindenki kedves velem és nagyon segítőkész. Most rengeteg példaképem lett az elmúlt egy év alatt. Egyáltalán nem álltak hozzám negatívan – mondta a nagy ambíciókkal rendelkező lány, akinek hatalmas félelmei voltak színpadra lépés előtt.

Kóbor Léna édesapja nyomdokaiba lép – Fotó: Kóbor Léna

Kóbor Léna félt a mikrofontól

Léna elárulta nekünk, több félelme is volt, de a legnagyobb mégis az volt, hogy el sem tudta képzelni, milyen lehet a hangja kihangosítva egy nagy előadóteremben.

– Talán sokan el sem hiszik, de a legnagyobb félelmem a mikrofon volt, mert nagyon szokatlannak éreztem azt, hogy kihangosítva hallom vissza magamat, nem pedig csak a szobámban. Attól féltem a legjobban, hogy élesben nehogy lefagyjak, de amint az első előadásnál felsétáltam a színpadra, minden félelmem elszállt – jegyezte meg a főszerepet játszó lány, aki elárulta, barátai az iskolában mindig nagyon kíváncsiak a nagy dolgokra, amiket átél, sőt ő is szívesen mesél róla. Kóbor János szeretett lánya elmondta nekünk, nem is olyan sokára akár még édesapja nyomdokaiba is léphet.

Édesapja nyomdokaiba lép?

Léna nagyon jól mozog a színpadon, ügyesen táncol, de ami még fontosabb, arany hangja van és tudja is használni. Nem tagadja, szeretné magát a zenekészítésben is kipróbálni.

– Már nagyon régóta tervezem, hogy nemsokára a zenei pályán is megmutatnám magam, mert kiskoromtól kezdve nagyon érdekelt, énekórákra is jártam. Mindig néztem, ahogy apukám írta otthon a dalokat, és ahogy próbáltak, szóval ez a zenei világ is nagyon érdekel és szeretnék ezzel mindenképpen foglalkozni – osztotta meg velünk a tehetséges fiatal, aki előtt még kétségtelen, hogy hatalmas út áll, ugyanis még csak 17 éves.