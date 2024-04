"Halála messze túlmutat magán" - a szakma legjobbjai gyászolják a hirtelen elhunyt zenészt

Tragikusan fiatalon 57 éves korában elhunyt New York egyik legbefolyásosabb DJ-je és producere Mister Cee, eredeti nevén Calvin LeBrun, aki fiatalon olyan nevekkel dolgozott együtt mint Notorius Big, vagy éppen Big Daddy Kane. Rajongói a világ egyik legnagyobb hatással rendelkező producerének titulálják, akitől DJ-ként pedig a "Throwback at Noon" című műsor is ered, ami a Hot97 rádióján annak idején a legnépszerűbb adás volt.

A Hot97 szóvivője a DailyStar számára erősítette meg a sztárcsináló halálát:

A Hot97 és a WBLS családját mélyen elszomorította a szeretett Mister Cee halála. Ő nem csak egy DJ volt, állomásaink oszlopa volt, számtalan hallgatónknak okozott örömöt a legendás Throwback at Noon, és a Friday Night Live szettjeivel. Mister Cee halála messze túlmutat magán, ő formálta a New York-i dj-kultúra szövetét. Tisztelgések hada özönlik most a hip-hop sztáért. A Hot97 pedig úgy emlékszik rá, mint "minden idők egyik legfontosabb és legnagyobb hatású DJ-je".

- írta közleményében a rádiócsatorna. Arról egyelőre nem árultak el információt, hogy mi okozta a sztár halálát.