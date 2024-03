Dárdai Blanka New Yorkban: Itt sokan eladják az életüket egy napi adagért

Dárdai Blanka a 24 óráig elérhető Instagram történetében azt is leírta, hogy utazásai során kevésbé népszerű, nem annyira turistás helyeket is igyekszik meglátogatni. Így jutott el Harlembe is, ami többek között a világhírű néhai rapper Tupac Shakur szülőhelye is, és ahogy az énekesnő is utal rá hírhedten veszélyes.

Dárdai Blanka videózni is félt. (Fotó: Instagram @dardaiblanka)

Blanka Instagram-tartalmában, így fogalmazott az ottani helyzetről:

Sok a drogos, itt sokan eladják az életüket egy napi adagért...minden pillanat filmjelenet, nagyon durván más, mint amit eddig tapasztaltam

Az énekesnő bár igyekezett bemutatni követőinek a Harlem valóságát, a körülmények miatt nem mindig érezte biztonságosnak, hogy elővegye a kameráját és videózzon, így a felvételen is csak annyi látható, ahogy a néptelen utcán sétál.

Még beilleszkedek, szokom a terepet

— írta.

Brenka azóta valószínűleg jobban érzi magát, hiszen több fotót is posztolt a graffitikről és az környező épületekről, sőt még az utcai életről is közzétett néhány elcsípett pillanatot, ahogy a helyiek között sétál, piacon nézelődik vagy éppen metrózik, akárcsak egy vérbeli amerikai.

Blanka igyekszik helyiként viselkedni. (Fotó: Instagram @dardaiblanka)

Bár az Instagramja alapján úgy tűnik a legtöbb időt Harlemben töltötte a látogatás során, illetve, természetesen Manhattan és a Times Square sem maradhatott ki a New York-i élmények közül. Sőt, még Floridába is átugrott egy rövid időre.