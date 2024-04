Házasság első látásra: Petra élő videóban reagált a gyalázatra

Lassan egy év telt el el azóta, hogy a TV2 kamerái rögzítették azt az „összeröffenést” melynek során Hilda keményen beleállt Petrába, mivel úgy vélte, a lány nem szólt neki arról, hogy flörtölt Lacival, aki történetesen az ő férje. Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán és maguk a sikerműsor résztvevői is másképp látják a helyzetet. (Naná, hiszen maguk is látták, hogy Petra bevallotta a valóban illetlen közeledést). Meg is volt a nagy bocsánatkérés a vita minden részvevője között. A nézők és a rajongók persze nem ismerhettek minden részletet, így a Petra-András és Hilda-Laci páros is kap hideget-meleget a kommentszekciótól.

Petra méltatlan helyzetbe került a Házasság első látásra kamerái előtt (Fotó: TV2)

Hazudott, vagy nem emlékezett?

A „fő bűnősnek” kikiáltott Petrát rengetegen veszik védelmükbe, hiszen András és közte finoman szólva sem zajlik békésen ez a „játék házasság”. Ráadásul a férfi az említett vitánál ő is beleszállt hitvesébe. Ugyanakkor a legdurvább kommenteket Hildának címzik a tömegek, hiszen ő volt az, aki szemrebbenés nélkül hazudott a vitában. Ő persze emlékezetkiesésnek hívja az orbitális kamut és még az is lehet, hogy tényleg így történt. (Nem!)

Most, hogy a méltatlan támadáshullám adásba került és az is kiderült, hogy Petra valóban az első mondatával bevallotta Hildának, hogy kicsit rámozdult Lacira, a sértett hölgy egy TikTok előzés során fejtette ki véleményét. „Engem nem érdekel amúgy semmi! Egyébként utána Hilda is bocsánatot kért tőlem.”

Azt mondta, hogy tényleg nem emlékezett erre és hogy nála igazából ez a játékos flörtölés mást takar.

„Én abban a szituációban is bocsánatot kértem és jeleztem, hogy bennem semmi harag nincsen. Teljesen felesleges is lenne sérelmeket hordozni azzal kapcsolatban, ami ott volt”- mondta az élő bejelentkezésben Petra, aki egyfajta elégtételt is érez, hiszen több száz komment érkezik a témában, melyekben az őt támadó Hildát és Andrást ekézik. „Jelenleg úgy néz ki, hogy minden egyes videó alatt több száz komment van és az emberek fel vannak háborodva, hogy úgymond meg lettem hurcolva. Azt kérdezik, hogy miért nem lépett közbe senki, és hogy a szakértők nem avatkoztak közbe”- tolmácsolta nézői felé a felvetődött kérdéseket Petra.