Házasság első látásra Petra: Nem tudnék úgy élni, hogy nincs motivációm

A Házasság első látásra sztárját egyre többen követik közösségi oldalán, rajongói nem győzik őt elárasztani biztató üzenetekkel.

Petra szerint az önértékelésnél nem lehet megkerülni a pszichológiát (Fotó: Polyak Attila)

Maximális törődés

Petra arról nyilatkozott lapunknak, hogy számára rendkívül fontos követői véleménye és támogatása, mert nagyon sok kedvességet kap tőlük.

Nyilván azért követnek, mert tetszik nekik az az érték, amit átadok és én nem szeretnék csalódást okozni nekik. Folyamatosan tanulok, ha jön hozzám valaki, akinek például magas a vérnyomása, akkor azonnal előveszem a tankönyveimet és felfrissítem, mire kell figyelnem.

Dávid Petra elárulta, hogy sok esetben a saját vendégei ugyanolyan testképzavarral küzdenek, mint amilyennel ő maga.

– Szerintem az önértékelésnél nem lehet a pszichológiát kihagyni, ez egy nagyon érdekes ágazat. Nem titok, hogy édesapám pszichológus, így ez a vonal nálam is dominál.

Párkapcsolatban ugyanez érvényesül

Petra szerint a tanulás egy élethosszig tartó folyamat, amely a kapcsolatokra is igaz, hiszen mindig lesz valami konfliktus. Természetesnek tartja, hogy az ember fejlődni szeretne, akár munkában, akár párkapcsolatban.

– Én nem tudnék leélni úgy egy életet, hogy ne legyen benne motiváció.

Mint mondja, sok mindentől függ, hogy éppen hogyan kommunikálunk egy adott szituációban. – Apukám nemrég vett nekem három könyvet is az asszertív kommunikációról, mert azt látja, hogy a kísérlet alatt nem tudtam jól elsajátítani. Sok minden számomra is csak most körvonalazódik a műsorban történtekkel kapcsolatban.

Petra elmesélte, hogy elképesztően sok megkeresést, biztatást kap naponta a rajongóktól azzal kapcsolatban, hogy jobban ki kellene állnia magáért.