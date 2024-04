Harry herceg már nem rejtegetheti tovább az igazságot, csúnyán lebukott

Harry herceg immár több mint négy éve az Egyesült Államokban él, miután feleségével, Meghan Markle-lel drámai módon otthagyta a brit királyi családot. Számos jel utal arra, hogy az Egyesült Királyságba való végleges visszatérése pedig nem is várható.

Fotó: JLPPA / Bestimage

Bár sokan várnak arra, hogy egy napon Harry visszatér a családjához, és minden a régi lesz, erre azonban a Mirror szerint kevés az esély. Az elmúlt néhány hónapban a herceg több utalást tett arra, hogy hazája, Nagy-Britannia már nem az, ahol a jövőjét látja. Ezek közül a legjelentősebb Harry döntése, amit nemrég hozott meg. Úgy tudni ugyanis, hogy a herceg hivatalos dokumentumokban megváltoztatta a lakóhelyét az Egyesült Királyságról az Egyesült Államokra.

Ráadásul nincs is otthonuk most hivatalosan az Egyesült Királyságban, hiszen III. Károly elvette a Frogmore Cottage-ot tőlük. Miután ezt elvette tőlük a király, nem vásároltak új otthont maguknak: Harry vagy szállodákban szállt meg vagy a barátainál, ha nagy ritkán hazalátogatott. Ez is arra utal, hogy nem tervez hazatérni.

Eközben Harrynek nemcsak hogy nincs otthona az Egyesült Királyságban, de a biztonsági rendszer is megváltozott. A herceg pedig jogi lépéseket indított, hogy adófizetők által finanszírozott védelmet kapjon az országban. Hónapokkal később a herceg azt nyilatkozta, hogy Amerika az otthona.

Számomra az otthonom egyelőre az Egyesült Államokban van. És ez tényleg így van. Tárt karokkal fogadtak minket, és egy nagyszerű közösségben élünk

- fogalmazott Harry, aki korábban azt is elárulta, hogy azon gondolkodott, hogy teljes jogú amerikai állampolgár legyen - de hozzátette, hogy ez nem prioritás számára.