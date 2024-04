Harry herceg őszinte vallomása: elárulta melyik családtag nevezte őt először "tartaléknak"

Harry herceg évtizedek óta sérelmek hadát hordja magán, amelyek nagy része abból ered, hogy világ életében a trónörökös bátyja mellett kellett felnőnie, mint kistestvér, akire csak akkor van szükség, ha Vilmossal történne valamit. Erről ő maga beszélt interjúiban, később pedig könyvében a világhírű Spare (Tartalék) című kötetben bővebben is kifejtette, hogy mennyi fájdalommal járt neki a felismerés, hogy ő csak egy pótlék a királyi családban. Úgy tűnik, hogy az évtizedek alatt magáévá tette a gúnynevet, most pedig lerántotta a leplet arról is, hogy melyik családtagja volt az első, aki tartaléknak nevezte a herceget.

Kiderült: az édesapja aggatta rá a gúnynevét Harry hercegre /Fotó: Northfoto

Meglepő módon a jelenlegi király III. Károly, a testvérek édesapja aggatta rá ezt a gúnynevet állítólag a kisebbik fiára. Kapcsolatuk az utóbbi években sem nevezhető éppen rózsásnak, azonban amikor kiderült, hogy az uralkodó rákos megbetegedéssel küzd, Harry herceg hazautazott és meglátogatta édesapját, még ha nem is töltött vele sok időt. Most a DailyStar számolt be róla, hogy hogyan kezdődött a herceg gúnyolása.

Harry herceg a könyvében azt írta, hogy amikor édesanyjuk Diana hercegné megszülte őt, akkor állítólag Károly egy levelet küldött neki, amelyben az állt: Csodálatos most adtál nekem egy örököst, és egy tartalékot, a munkám kész.

- árulta el a herceg, aki bár napjainkra elfogadta a gúnynevét, ehhez kellett az is, hogy elszakadjon az uralkodói dinasztiától, és saját családjával Amerikába költözzön. Ezt követően öntötte ki a traumáit a Tartalék című memoárjában.