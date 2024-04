"Félünk" – Aggasztó jeleket vettek észre Lajos hercegen, egyre jobban hasonlít Harryre?

Katalin hercegnének fél szemmel állandóan felügyelnie kell a kis Lajost, mivel gyermekei közül a legfiatalabb herceg az, aki állandóan játékos és szemtelen kedvében van, és arckifejezéseit sem tartja kordában a nyilvánosság előtt. De ez a viselkedés nemcsak a kamerák előtt jelenik meg nála, hanem otthon is. Katalin egykor szimplán egy szóval jellemezte a fiát: kamikaze.

Lajos herceg sosem fogja vissza magát a nyilvánosság előtt sem. / Fotó: WPA Pool

Attól félünk, ha idősebb lesz, mindennek a közepében akar majd lenni

– mesélte a hercegné egy olyan alkalom során, amikor is Lajosnak lehetősége volt Anglia rögbi csapatával játszani.

A herceg rendkívül örült ennek a lehetőségben, mivel imádja ezt a sportot, pont úgy, mint nagybátyja, Harry. A sussexi herceg így írt korábban rögbi szeretetéről Tartalék című könyvében:

Egy csodálatos játék, ami jó kifogás is arra, hogy keményen nekifussunk a másiknak

– írja.

Ezzel részben Katalin is egyetért, mivel véleménye szerint Lajos azért szereti annyira ezt a sportágat, mivel abban a korban van most, amikor állandóan futni és játszani akar.

A walesi hercegi családban azonban nem csak a 6 éves Lajos herceg az, aki imádja a sportokat. Nővére, Sarolta ugyanis a gimnasztika megszállottja. Az ifjú hercegnő komolyan veszi a sportágat, edzésekre is jár, és otthon is állandóan gyakorol. Vilmos elmondása szerint lánya állandóan cigánykerekezik otthon, többet látni őt fejjel lefelé, mint normális pozícióban.

Az öt fős családot ezek kívül is több sporteseményen is látták már. Állandó résztvevői hokimeccseknek és tenisz viadaloknak is. György herceg azonban leginkább a focit kedveli – írja a Mirror.