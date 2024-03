T. Danny-nek 25 ezer forint maradt a számláján a Covid alatt

T.Danny nem tagadja, hogy korábban és ma is szereti szórni a pénzt. A Covid ugyanakkor megtanította arra, hogy gondolnia kell a jövőre, vagyis kissé vissza kell venni a tempóból, hogy legalább átvészeljen egy újabb krízist. A rapper beköltözött Hajdú Péterhez, ahol nemcsak a pénzhez, de a barátaihoz fűződő viszonyáról is mesélt.

T. Danny szerette és szereti szórni a pénzt (Fotó: YouTube)

„Nem lesz több buli...”

– Ezért volt rossz a Covid… Szörnyű volt, hogy nem lehetett sehová menni és nem lehetett koncerteket adni. Akkoriban K. Kevin barátommal nagyjából együtt laktunk. Vagyis inkább ő lakott nálam. Ott trógerkedtünk…

Felkeltünk egyik nap délután és volt úgy huszonötezer forint a számlámon, mivel mindig elszórtam minden pénzemet.

Erre jött a telefon a menedzseremtől, hogy nem lesz több fellépés, mert járvány van – kezdte a Frizbi TV-n péntek este 19:00-tól látható műsor felvételén T.Danny, aki szívesebben költ a barátaira, mint csajokra. Ez alól eddig egyetlen kivétel akadt.

T. Danny inkább a barátaira költ, mintsem csajokra (Fotó: Fotó: TV2)

„Jöttek velem...”

– Igaz, hogy a YouTube után is kaptam pénzt, de nem voltam elég okos ahhoz, hogy meg is tartsam. Szerettem szórni a pénzt és ma is szeretem, hiszen azért van. Csajokra nem költöttem, illetve csak egyre, aki megérdemelte. A barátaimra is szívesen költök. A pénz igenis boldogít, ha van kivel megosztani – tette hozzá a 25 éves rapper, majd rátért a barátaira, akik vele együtt haladtak az életben, így ma már nem csak baráti, de szakai szálon is kapcsolódik hozzájuk. – Észrevettem, hogy akik mellettem vannak, ők is ezekben a szakmákban dolgoznak. De nem ebből a körből találtam barátokat, hanem az én barátaim szerencsére ezekben a körökben helyezkedtek el.

Vagy zenével foglalkoznak, vagy klipeket készítenek, esetleg talent menedzsmenttel foglalkoznak.

Jöttek velem és csináltuk együtt. Ahogy feljöttünk a felszínre, ők is szétszóródtak és oly dolgokkal foglalkoznak, amivel hozzám is tudnak kapcsolódni – magyarázta Hajdú Péternek T. Danny.