Hajdú Péter legrosszabb nőnapi élményéről vallott

Minden év március nyolcadikán virágot vesz Hajdú Péter a közeli hölgy hozzátartozóinak, de a távolabbi ismerőseiről sem feledkezik meg. Lánya, Noémi nemrég töltötte be a 15 évét, aki szerencsére a tinédzserkorában is nagyon jó viszonyt ápol az édesapjával. Péter különösen büszke rá, hiszen szorgalmasan tanul, és már most határozott tervei vannak a tovább tanulással kapcsolatban.

Hajdú Péter minden hölgy ismerősére gondol. (Fotó: Móricz István)

A lányomnak, Noncsinak tulipánt vettem, a menyasszonyomnak, Esztinek gyönyörű vörös rózsát, édesanyámnak pedig a sárga rózsa a kedvence, így azt adtam neki. A távolabbi ismerőseimet pedig felhívom, vagy valamilyen platformon üzenetet küldök nekik

— mesélte a FrizbiTV YouTube-csatorna házigazdája.

Hajdú Péter igazgatói figyelmeztetőt kapott

Péter tinédzser korában is szeretett a lányoknak virággal kedveskedni, ám az egyik évben olyasmi történt, amire egyáltalán nem számított.

Igazgatói figyelmeztetőt kaptam méghozzá azért, mert az egyik barátommal a szünetben kimentünk egy virágoshoz, hogy a lány osztálytársainknak kedveskedjünk.

— Mivel sok virágot vettünk, és a virágosoknál ezen a napon nagy a forgalom, kicsit várakoznunk kellett, emiatt pedig elkéstünk az óráról, de maximum tíz perccel.

Amikor igyekeztünk vissza az osztályterembe, egy halom virággal a kezünkben, pont szembe jött az igazgató, aki teljesen kiakadt a késés miatt. Hiába volt a gesztus, figyelmeztetőt adott mindkettőnknek. Számomra ez egy traumatikus élmény volt, hiszen mi tényleg csak jót akartunk

— mesélte a műsorvezető, majd nevetve hozzátette: — Férfi volt, tehát lehet az volt a baja, hogy neki nem hoztunk virágot!