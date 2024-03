Lerántotta a leplet a Next Top Model Hungary versenyzője: elárulta, megjátszottak-e a viták a műsorban

A Next Top Model Hungary versenyzőinek nemcsak a feladatok kihívásaival és zsűri kritikájával kell megküzdeniük: egymás között is bőven vannak súrlódások. A versenyben lévő lányok a családjuktól, telefonjuktól elszakítva, egy villában összezárva töltik a forgatás heteit. Ez önmagában is embert próbáló szituáció, a lányok pedig egytől egyig erős, megosztó személyiségek, ami bőven okoz konfliktust. De vajon megjátszott cicaharcról van szó? A műsor egyik nagy esélyese, Mészáros Lili lerántotta erről a leplet.

Mészáros Lili elárulta, igaziak a Next Top Model Hungary versenyzői között a feszültségek. (Fotó: Szabolcs László)

Mészáros Lili vallomást tett a Next top Model Hungary kapcsán

A TV2 tehetségkutató realityjében cicaharcból nincs hiány a műsorban eddig nagyon jól szereplő Mészáros Lili pedig most elárulta: ez nincs megjátszva!

„A műsorban látott viták nincsenek felnagyítva, valóban ez történik, ha ilyen erős személyiségek kerülnek össze. A forgatás előtt is volt már részem hasonló szituációban. Isztambulban voltam egy modellmunkán nyolc másik lánnyal a világ különböző tájairól. Egy hónapig teljesen jól kijöttünk, aztán jött egy brazil lány, olyan megosztó egyéniséggel, hogy az teljesen felbolygatta az állóvizet. Az ő egyetlen személye miatt a többi lány között harcok robbantak ki, mind személyesen, mind telefonon keresztül ment a veszekedés” – idézte fel Lili.

„Megtapasztaltam mindkét oldalt. Megfelelő emberekkel, megfelelő hozzáállással működhet az együttélés, de sokszor elég egyetlen lány is, hogy borítson mindent. A Next Top Model Hungaryben pedig a legtöbb lánynak nagyon erős a személyisége, nem csodálom, hogy ilyen ellentétek alakultak ki. Ez már az első két adásban is kiütközött. És még csak most jön a feketeleves!” – árulta el nevetve Lili.

Mészáros Lili korábbi tapasztalatából tudja: nincsenek felnagyítva a nézeteltérések. (Fotó: Trauninger Nikolett)

Párkapcsolati próbatétel a műsor

A műsor eddigi adásit látva Mészáros Lili nem tartozik a konfliktust keresők közé, könnyen barátkozik, s a műsoron kívül is vannak barátnői. Évek óta modellkedik, külföldön is volt, s a közeljövőben szeretne hosszabb távon is más országban szerencsét próbálni a szakmában. Elárulta, mindezzel összeegyeztethető a párkapcsolat is: