Durván egymásnak feszültek a Next Top Model Hungary versenyzői

Bár még csak a Next Top Model Hungary műsor elején járunk, egyre nő a feszkó az egymással versenyben lévő versenyzők közt a villában, de még a tenerifei álomútjuk alatt is. Persze érthető, hiszen még ha alakulnak is barátságok, mindenki rivalizál a másikkal, hiszen csak egy nyerhet. A tét hatalmas, hiszen a végső győztesre mesés nyeremények várnak. A versenybe szálló lányoknak a szépségük mellett az állóképességükre, a szakmai elhivatottságukra, az alázatos hozzáállásukra és az alkalmazkodóképességükre is szükségük lesz, hogy meggyőzzék a négytagú szakmai zsűrit. A tét tehát óriási: a tízmillió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Model Management kétéves exkluzív modellszerződése vár a győztesre.

A Next Top Model Hungary versenyzői közt nagy a rivalizálás (Fotó: Szabolcs László)

Megszólalt az együttélésről a TV2 sztárja

A főnyeremény súlyához mérten a feszültség is nagy az egymással rivalizáló lányok közt. Az Angliában élő korelnök modell igyekszik kimaradni a vitákból, veszekedésekből több-kevesebb sikerrel.

– Én vagyok a legidősebb versenyző, én már egy másik generáció vagyok – kezdte a Borsnak Papp Gabi. – Volt is bennem félsz a lányokkal kapcsolatban, hiszen van, akinél több, mint tíz évvel vagyok idősebb. Ez egy nagy rés, nekem van egy 7 éves kislányom, nála is látom, milyen gyorsan fejlődik. Így teljesen normális, hogy a többi lány teljesen másképpen gondolkozik, ami ki is jött a műsor során: rengeteg konfliktus volt, nekem is, bevallom őszintén, nem egyszerű az együttélés!

A rangidős modell arról is beszélt, hogy büszkén képviseli az idősebb korosztályt. Akit láttuk is, hogy egyáltalán nem kell leírni, sőt! A második adásban őt választotta a legjobbnak a zsűri.