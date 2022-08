Hatalmas pénzre mondott nemet az ötdiplomás magyar műsorvezető

Jövedelmező munkára mondott nemet Tornócky Anita. A magyar műsorvezető nagyon szeret tanulni, öt diplomát szerzett már, mégis egészen másból kereshetett volna nagyon sok pénzt.

„Én magam vagyok egy olyan termék a kutyás piacon, aminél fontos az ismertség. Fontos azt is, hogy a saját területed hitelesen kommunikálj, meg fontos az is, hogy egyáltalán ismerjék a nevedet. Én nagyon sok embernek úgy segítek, hogy egy forintot sem kérek érte, akitől pénzt kérek, abból nem lehetne megélni. A kutyás piac számára akkor vagy érdekes, ha vannak egyéb felületeid is, hogy a kutyások közül te vagy az ismert. Ehhez kellenek ezek a felületek, az Instagram, a Facebook, a tévés megjelenés” – mesélte a Makeup/Down legújabb részében Tornócky Anita.

Hozzátette, szeretne csinálni egy olyan központot, ahol gyerekekkel és kutyákkal együtt dolgoznak.

„Részben kutyákat rehabilitálunk, részben gyerekeket nevelünk felelős állattartásra vagy terápiás foglalkozásokat lehet tartani. Ez az egyik vonal, a másik pedig egy egészséges, mindenki számára könnyen feldolgozható táplálék kutyáknak, annak a gyártása” – mondta a műsorvezető.

Hozzátette, nagyon sok pénzt kereshetett volna, ha tápokat reklámoz.

Nem vállalok el soha ilyet, mert én nem etetek táppal, és hitelem az egy van. Nem etetek táppal, mert szerintem az nem jó a kutyának, és ha én ezt elmondom mindenhol, hogy néz ki, hogy én valamelyik tápnak az óriásplakátján mosolygok

– árulta el.