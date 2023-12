Kisfiukról mesélt Hajdú Péter és Eszti: "Már van egy kis barátnője is"

Remekül fejlődik Hajdú Péter és Eszti kisfia, Domi. A gyerkőc februárban lesz kétéves, de már sikeresen beilleszkedett a bölcsődébe, ahol egyre több barátot szerez.

Hajdú Péter és Láng Eszter csodálatos párost alkotnak - Fotó: hot! magazin

– Ebbe a csoportba csupán öt-hat hasonló korú gyerekkel jár, és egyszerűen imádja!

Nagyon igényli a társaságot, ráadásul már van egy kis barátnője is!

– kezdte a hot!-nak lelkesen Eszti.

A szülők imádják nézni, ahogyan a kisfiuk folyamatosan tesz-vesz, pakol és rendezkedik. Azonban Domi annyira emberközpontú lett, hogy egyre nehezebben kötik le a figyelmét azokon a napokon, amikor nincs bölcsi.

– Hétvégente hiába játszunk vele, viszonylag gyorsan megun bennünket! – nevetett a Frizbi házigazdája. – Amennyire nem volt könnyű beszoktatni a bölcsibe, most annyira vágyik oda; de ezt egyáltalán nem bánjuk, hiszen az a legfontosabb, hogy jól kijöjjön a társaival. Ráadásul a bölcsis nénijét is nagyon szeretjük.

„Egyelőre nem erőltetjük a bilizést”

A kisfiú már több szót megtanult, amiket bátran használ is. De az sem jelent akadályt, ha szavak nélkül kell elmagyaráznia, hogy mit szeretne.

Domi kiköpött édesapja - Fotó: hot! magazin

– Az első szava a „nem” volt, mostanában az „aha” a sláger, illetve egy-egy „jó” és „szia” is kicsusszan.

Hangutánzásban azonban verhetetlen! Azokat a szavakat pedig, amiket egyelőre nem tanult még meg, valahogyan elmutogatja. Tehát a metakommunikációja nagyon erős: mindig értjük, hogy mit szeretne – mesélte a büszke apuka. – Még nem szobatiszta, és egyelőre a bilizést sem erőltetjük, de az oviban ez már fontos szempont lesz. Hároméves korától jár majd oviba, tehát még van erre időnk, de én úgy gondolom, hogy fél év alatt simán megtanulja ezt is.

„Személyesen találkozhatott Joulupukkival”

Mint minden gyermek életében, Domiéban is fontos szerepet tölt be a Mikulás és a karácsony. Ráadásul ő azon szerencsések közé tartozik, akik élőben is találkozhatnak az eredeti Télapóval.

Édesanyja szeretné, hogy Domi megélje a mesevilágot - Fotó: hot! magazin

– Nemrég találkozott egy életnagyságú Mikulás bábuval, akit nagy szemekkel nézegetett, sőt egy sziát is mondott neki. Múlt hétvégén pedig a vállalkozásommal tartottunk egy tábort Zalakaroson, ahol személyesen találkozhatott Joulupukkival – mesélte Eszti, aki gyerekkorában minden évben lelkesen készült a Mikulás eljövetelére. – Nagyon szerettem ezeket a hagyományokat, és szeretném, hogy Domi is megélje ezt a mesevilágot, ezt a csodát, és az izgatott várakozást.

Persze most még kicsi, de majd idővel együtt szeretném pucolni vele a cipőket.

Természetesen a sütemény és a tej sem maradhat ki!

Adventi síelés Az év végi hajtás Pétert és Esztit sem kerüli el, de a műsorvezetőnek szerencsére sikerült időt szakítania arra, hogy elvigye síelni a két nagyobbik gyerekét. – Mondanám, hogy adventkor kicsit visszahúzódunk, de nem tudunk, mert nagyon sok munkánk van még. Eszti előtt le a kalappal, nagyon jól bírja a strapát, ráadásul a frontot is ő fogja tartani, amíg december 17-től 22-ig síelni megyek Noncsival és Dáviddal – ecsetelte Péter.