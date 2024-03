Ganxsta Zolee több százezer forintot gyűjtött jótékonysági akciójával, már azt is tudni, hova kerül az összeg

Mint arról korábban beszámoltunk múlt hét hétfőn Ganxsta Zolee licitre bocsájtotta egyik gitárját. Aminek az árát teljes mértékben a Noé Állatotthonnak ajánlotta fel, így az árverés közel egy hétig tartott, mert szombat délig várta az ajánlatokat a dedikált gitárra, amit saját kezűleg tervezett átadni a nyertesnek.

Ganxsta Zolee gitárját majdnem egy új hangszer áráért vették meg. (Fotó: Facebook)

Mivel nem olyan régen megörököltem Vilkó barátom egyik komolyabb gitárját, ezért arra gondoltunk, hogy a képeken látható, imádott Telecasteremet elárverezzük, és a befolyt összegből támogatnánk a Noé Állatotthont is. A kis hű társamat, Borika kutyámat is innen fogadtuk örökbe annak idején, és mivel nagyon sok állat várja ott a leendő gazdáját, ezzel szeretnénk segíteni a menhely munkáját

— írta a posztjában azt is kijelentette, hogy ruhamárkájából befolyt összeg egy részével is kipótolja az adományt, hogy a Zolee által is nagyon szeretett négy lábúaknak tudjanak segíteni az állatotthonban.

Majdnem 300 ezer forintot gyűjtött össze Ganxsta Zolee

Zolee gitárja újonnan nagyjából 200 ezer forintba kerül, de a zenész aláírásával az eszmei értéke még magasabbra rúghatott a rajongók körében. Mint azt a bejegyzésében is megemlíti a rapper, nem saját szórakozására fogja költeni a befolyt összeget, hanem jótékonyságra.

A rajongók szinte óránként licitáltak egymásra, majd végül szombaton 295 ezer forinton állt meg az árverés. Ganxsta Zolee a győztest kérte, hogy lépjen vele kapcsolatban, hogy az ünnepélyes átadás részleteit megtudják beszélni.