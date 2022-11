"Ez ijesztő" - az asztalra csapott Ganxsta Zolee

Kendőzetlenül elmondta véleményét Ganxsta Zolee a labdarúgó-világbajnoksáról. A katari tornát sokan, sok helyen kritizálták már, ebbe a sorba állt most bele a rapper is, aki a Mandiner videójában, a "Jobbfelső Pipában" Csisztu Zsuzsa házigazdával, valamint Hevesi Tamással és Harsányi Leventével beszélt az eddig tapasztaltakról. Mindhárom sok tornát láttak már, de abban egyetértenek, szervezésben és játékban is többet vártunk attól, amit eddig láttunk.

Zolee számára nem indult jól a vébé, hiszen kedvencei, az argentinok 2-1-re kikaptak Szaúd-Arábiától. A felvétel óta azonban kicsit megnyugodhatott, mivel a dél-amerikai gárda Lionel Messi vezérletével 2-0-ra verte Mexikót és a lengyelek ellen harcolhat szerdán a továbbjutásért.