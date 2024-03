Együtt tette meg a bejelentést a kislánnyal kapcsolatban Young G Béci és Norina

Young G Béci és Mészáros Norina házasságában az utóbbi időben voltak nehézségek, most azonban minden a legnagyobb rendben van velük. Rengeteg időt töltenek közösen, és nagyon sokat utazgat is a család. Norina arról már többször is beszámolt, hogy a kis Rebeka nagyon nehezen tud leszokni a cumiról, most viszont nagy elhatározásra jutottak. Kedvenc nyuszi énekesének koncertjén voltak ugyanis, és a kislány önként odaadta a cumiját a kabalának. Norina beszámolója szerint az éjjel már simán tudott aludni cumi nélkül, és elfogadta, hogy lemondott róla.

A Brand nyuszinak Rebe odaadta az összes cumiját! Igazi nagy lány lett Megbeszéltük vele, és ő is akarta! Nézzétek meg a videót róla

- írja Norina.