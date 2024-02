Elképesztő közös gengszter tetkót csináltatott Young G Béci és felesége

Egész Magyarország farsanglázban ég. A gyerekek már hetek óta próbálják kikönyörögni a szaktanároktól, hogy maradjanak el a tanórák, a dolgozatok és a témazárók, hiszen próbálni kell a nagy produkcióra! Mert ezt bizony az egész iskola, sőt valamennyi szülő látni fogja. De a felnőtteknek is nagy buli tud lenni a farsang, hiszen mi is tudunk olyan partykat szervezni, amikor be kell öltözni és jól szórakozhatunk. Most pont egy ilyen bulira ment Young G Béci és felesége, Mészáros Norina. Érdekes volt a témaválasztásuk, hiszen mexikói raboknak öltöztek. Éppen ezért még lemosható tetoválást is készíttettek. Nagyon jól sikerült a maskara, de azért sokan úgy gondolták, hogy csöppet sztereotíp ábrázolással éltek.

Elképesztő ruhába öltöztek / Fotó: Instagram