Azonnali segítséget kellett kérni Young G Béci pici lánya miatt

Young G Béciről és feleségéről, Mészáros Norináról az utóbbi időben sok pletyka keringett. Úgy tűnt, a házasságuk nincsen rendben, és sokan azt gondolták, hogy válni fognak. Végül szerencsére ezek a pletykák nem igazolódtak be, és most boldogabbak, mint valaha. Gyönyörű gyermekük szépen növekszik, és már igazi nagylány lett. A haja is igen hosszúra megnőtt, ennek pedig csak örülni tud Norina. Most azon gondolkodik, hogy Kleopátra-frizurát vágat neki, mert szerinte az nagyon szép. Ezzel kapcsolatban kérte ki a rajongók véleményét.

Már nagyon hosszú a kislány haja / Fotó: Instagram