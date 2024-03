A tévésztár vallomása: "A bátyám testét soha nem találták meg, 24 év kellett ahhoz, hogy megbocsássak"

A brit színész és televíziós személyiség Spencer Matthews először beszélt kegyetlen őszinteséggel az életében történt tragédiákról. A Made in Chelsea, és a The Great Celebrity Bake Off sztárja most elárulta, hogy 11 éves korában elveszítette a bátyját Michaelt, aki meghalt egy Mount Everesti expedíció során. A gyásza és a gyűlölete pedig hosszú évekig tartott, ugyanis elkerülhető lett volna a haláleset, ha a mászást szervezők komolyan veszik a feladatukat. Megrázó részletek következnek Spencer legutóbbi interjújából.

Fotó: Pexels/ illusztráció

1999-ben Michael Matthews többed magával indult a világ legmagasabb csúcsának meghódítására, azonban nem sejthette, hogy élete utolsó utazása lesz ez.

Michael eltűnt egy hóviharban, és feltehetőleg meghalt. A testét sosem találták meg

- árulta el Spencer a Mirrornak. A színész elmondta azt is, hogy 24 év kellett hozzá, hogy elinduljon benne a megbocsájtás folyamata.

Úgy nőttem fel, hogy Michael halála elkerülhető lett volna. Az expedíciót szervezők voltak a felelősek a haláláért, de a vádemelésig sosem jutottunk el a bizonyítékok hiányában. Az irántuk érzett gyűlölettel a szívemben éltem. De végre meg tudtam bocsájtani. Nem mentem el fizikailag és kerestem meg ezeket a férfiakat, hogy megbocsássak nekik, de nem hordok már több gyűlöletet magamban.

Spencer korábban egy stáb segítségével elutazott a Mount Everest déli csúcsához, ugyanis kapott egy olyan fülest, mi szerint arra felé láttak egy holttestet, amely a bátyjáé lehet. A keresésről végül egy rövid dokumentumfilm is készült, amelyet a Disney +-on Finding Michael címen lehet megtekinteni.