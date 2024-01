Kiakadt a társadalom: kétéves kisfiút vittek magukkal az Everestre a hegymászó szülők

A Mount Everest bizony sok ember életét követelte már. Attól vagyunk emberek, hogy szeretjük feszegetni a határainkat, és amit csak lehet, meghódítunk. A világ legmagasabb pontja a Himaláján, a Mount Everesten található, éppen ezért évről évre profi hegymászók sokasága indul útnak, hogy a lehető legközelebb kerüljön az éghez, és a világ legmagasabb pontjáról szemléljék a világot. Sajnos azonban sokaknak nem sikerül a küldetés: az égbe költöznek azok, akik közel kerülnének az éghez, holttestük pedig sok esetben örökre a fagyos hegyoldalakon marad. A 2023-as év nagy tragédiája például Suhajda Szilárd története volt, aki palack és serpa nélkül indult el az Everest tetejére, sajnos azonban soha nem jutott el odáig. Most egy skót házaspár kétéves kisfiával indult útnak, ami az egész világot felháborította.

Az Everest sok felnőtt életét követelte

A kétéves Carter Dallas szülei nagyon szeretik járni a természetet, s igyekeznek úgy nevelni kisfiukat, hogy ő is szeressen túrázni és friss levegőn lenni. Hármasban már nagyon sok túraösvényt bejártak, most azonban nagyot álmodtak a szülők. Úgy döntöttek, közösen elutazna Nepálba, hogy kétéves gyerekükkel másszák meg az Everestet.

No nem kell rögtön a legmagasabb csúcsra gondolni! Azt a célt tűzték ki, hogy az alaptáborig jussanak el. És bár onnan még nagyon messze van a híres és hírhedt csúcs, azért ezt a magasságot sem kell lefitymálni, hiszen ez is 5643 méter magasban van. Természetesen indulás előtt elvégezték a szükséges vizsgálatokat, és az orvosok úgy találták, hogy minden rendben van. A kétéves kisfiú így rekordot döntött, hivatalosan is ő lett ugyanis a világ legfiatalabb embere, aki eljutott az alaptáborig. Ezeddig egy négyéves cseh kisgyerek tartotta a rekordot.

Két orvos volt a falvakban az alaptábor előtt, és megvizsgálták a vérét, hogy ellenőrizzék, jól van-e. Az eredményei sokkal jobbak voltak, mint a mieink

- nevettek a szülők, amit a The Sun emelt ki.