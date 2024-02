Rohan az idő: 2 évesek lettek Rúzsa Magdi álomszép hármas ikrei, így ünnepelték a nagy napot

Kétségtelen, hogy Rúzsa Magdi az egyik legnépszerűbb hazai énekesnő, aki már egy ideje, egészen pontosan 2 éve anyaszerepben is kiválóan megállja a helyét, ráadásul mindezt úgy, hogy egyszerre három lurkóval is megáldotta őket a sors.

Rúzs Magdi ikre 2 évesek lettek Fotó: Sipeki Péter

Rohan az idő, Lujza, Zalán és Keve már két évesek lettek

Amióta megszületett a kis Lujza, Zalán és Keve édesanyjuk mellett ők is gyorsan az ország kedvencei lettek, bár ez érthető is, mert ritkaságszámba megy, ha egy ismert embernek ikrei születnek, pláne, ha rögtön hármas ikrek. Ezt pedig csak fokozza a mérhetetlen cukiságok, így nem is csoda, hogy második születésnapjuk alkalmából rengeteg köszöntést kaptak Magdi Instagram-oldalán, aki megosztotta a kis szülinaposok meseszép tortáit.

Csoda napunk! 2 évesek lettek a manóink. Jó volt látni a boldogságukat

– írta a csodás fotókhoz a büszke édesanya.