Elképesztő, milyen könyvet olvas Rúzsa Magdi pöttöm lánya - Fotó

Rúzsa Magdi az ország egyik legnépszerűbb és legkedveltebb énekesnője, amióta pedig édesanya lett csak még több rajongóra tett szert, hiszen sokan kíváncsiak arra, hogy hogy tud egyszerre három kicsivel is megbirkózni, és természetesen ikrei cukiságára is.

Rúzsa Magdi / Fotó: YouTube

A háromgyermekes édesanyának rengeteg a dolga az ikreivel, de mivel mindegyiket rajongással szereti, így minden fáradt pillanatot megérnek. Arról már nem is beszélve, hogy folyamatosan fényt hoznak a kicsik az énekesnő életébe.

2023 február elsején egyévesek lettek Rúzsa Magdi hármas ikrei, Lujza, Keve és Zalán, akik már elég aktív babák. Édesanyjuk elmondása szerint nem érzi úgy, hogy káosz lenne, de egyébként is szereti a pörgést. Rúzsa Magdi elmondta, hogy Keve nagyon érdeklődő, mindent megvizsgál, érdeklik a legapróbb részletek is, igazi kis felfedező. Nemrég például az aranytorkú énekesnő arról számolt be Instagram-oldalán, hogy egy nehéz olvasmányt vett kézbe a kis Lujzi. Igaz a csöppség a szavakat még nem érthette, de a szakácskönyv képei szó szerint elvarázsolták. Az énekesnő pedig egy jelnek vette kislánya könyvválasztását.

„Lujziiiiii! Nem esik messze az alma.. Főzni készül.”-

írta édes fotójához Rúzsa Magdi.

- Tündéri

- Nem lehet elég korán kezdeni. Tündéri

- Egyem meg a kis pici babakezecskéit

- írták az elolvadt rajongók.