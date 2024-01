Rúzsa Magdi furcsa fotót posztolt: a rajongók nem értik, miért bújik Nánási Pálhoz

Míg sok celebpár válogatás nélkül mindent közzétesz a szerelmi életéről, addig van, aki megtalálja az egészséges egyensúlyt. Utóbbiak közé tartozik Rúzsa Magdi és férje is.

Rúzsa Magdi kuriózumnak számító fotót posztolt, a rajongók teljesen félreértették a helyzetet. (Fotó: YouTube)

Rúzsa Magdi szerelmes fotót posztolt

A háromgyermekes énekesnő csak ritkán enged bepillantást a magánéletébe. Leginkább hármasikreit illetően csábul el, hogy elbüszkélkedjen a rajongóinak a villámsebesen cseperedő picúrokkal. Most azonban igazi kuriózumnak számító fotót osztott meg a közösségi oldalán. A család Tenerifén nyaral, s úgy fest, a szülőknek van néhány lopott romantikus pillanatuk is. Egy ilyet örökítettek meg szelfi formájában, amit Magdi meg is osztott az Instagramján, megmutatva ritkán látott férjét, Vilmost.

Na de miért bújik Rúzsa Magdi Nánási Pálhoz?

A kommentelők nem győzték dicsérni a párt, mint írták, látszik rajtuk, hogy boldog, harmonikus kapcsolatban élnek. Van azonban még valami, ami sokaknak szemet szúrt.

Rúzsa Magdi férje csak szerintem hasonlít Ördög Nóri férjére, Nánási Pálra?

— dobta be a kérdést egy fórumon egy kommentelő, amely felvetésével nem volt egyedül.

Nem is értettem, miért van közös kép Nánásiról és Magdiról

— ismerte el egy hozzászóló, míg egy másik rákontrázott:

Én is konkrétan azt hittem, hogy ő az.

Íme egy fotó a fotóművész Nánási Pálról Ördög Nórival...

A kezdetek

Az elismert énekesnő és a villamosmérnökként és egyetemi tanárként tevékenykedő férfit a közös származásuk hozta össze. Magdi korábban egy interjúban mesélt arról, hogy mindketten Szerbiából jöttek át Magyarországra, Vilmos pedig a Vajdasági Baráti Egyesület elnöke — innen az ismeretség.

Magdi és Vilmos 2017-ben kelt egybe, 2022 február elején pedig megszülettek hármasikreik: Lujza, Keve és Zalán.