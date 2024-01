Megszakad a szív: egyetlen süti miatt halt meg a gyönyörű 25 éves táncoslány

Egy 25 éves hivatásos táncos meghalt, miután megevett egy rosszul felcímkézett sütit.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Órla Baxendale anafilaxiás sokkot kapott, miután január 11-én megette a Stew Leonard's-ban kapható Vanilla Florentine sütit. A süteményen az volt feltüntetve, hogy nem tartalmaz mogyorót, ami azt jelentette, hogy a táncosnő azt hitte, nyugodtan megeheti. Utólag kiderült, hogy a süti tévesen volt felcímkézve, és tartalmazta az allergént, ami végzetes következményekkel járt a fiatal nőnek.

Az előzetes vizsgálat szerint tehát súlyos gondatlanság vezetett Órla halálához, mivel a gyártók nem megfelelően jelölték az allergéneket a csomagoláson.

A megfelelő tájékoztatás elmulasztása vezetett a tragédiához, ami megelőzhető lett volna

– nyilatkozták az Órla családját képviselő ügyvédek.

Órla 2018-ban ösztöndíjjal New Yorkba költözött, ahol hivatásos táncosként kezdett dolgozni. Ennek keretében fellépett a New York-i Divathéten, és több produkcióban is szerepelt a Lincoln Centerben – írja a Unilad.