Nagy Melanie beintett Kulcsár Edinának? Új fejezetet nyitott az életében G.w.M exe

Új fejezetet nyit az életében Nagy Melanie. G.w.M egykori párja mindig is nagyon csinos nő volt, s most erre még rátesz egy lapáttal.

Nagy Melanie valami újba vágta a fejszéjét (Fotó: Szabolcs László)

Új területen fejlődik Nagy Melanie

Nagy Melanie diplomás, több nyelven beszél, profi sminkes és saját műsort is vezet - miközben két gyermeket nevel. Ha ez mind nem lenne elég, most egy új hobbit kezdett: belevetette magát a konditermek világába. 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában osztott meg egy videót, amint egy bicepszgyakorlatot végez a teremben, személyi edzője felügyelete mellett. Szövegnek csak egyetlen, de annál beszédesebb szót mellékelt: „Elkezdtük”.

Az amúgy is csinos kétgyermekes anyuka a jelek szerint tehát elkezdett készülni a nyári szezonra, beachbody-ra gyúrhat.

Kulcsár Edinának int be?

Persze sokak párhuzamot vélnek felfedezni azzal, hogy G.w.M jelenlegi párja, Kulcsár Edina is posztol edzős tartalmakat az elmúlt időszakban. Ezzel Edina a tőle megszokott módon igencsak meg is osztja a közvéleményt. Míg van, aki dicséri, hogy három gyermek mellett ráveszi magát az edzésre, a kritikusabbak szerint csak üzleti érdekből reklámozza néha a celebek körében népszerű, fenék-orientált edzésprogramot, aminek ettől a néhány alkalomtól természetesen nem lesz eredménye, haszna nála.

Nem kizárt, hogy Melanie-ban kicsit a bizonyításvágy is motoszkált, amikor eldöntötte, beleveti magát az edzésbe, és szakember segítségével formásodik, erősödik.

Melanie így is nagyon csinos, s most még inkább bombázó lesz (Fotó: Markovics Gábor)

Csuti barátnője is üzent

De nem Melanie lehet az egyetlen, aki nyilvánosan reflektált Edina kérdéses edzésprogramjára. Ahogy nemrég a Bors is megírta, nagyon úgy tűnik, hogy Edina volt férjének, Szabó András Csutinak a jelenlegi párja is beintett az egykori szépségkirálynőnek. A fitnesz-bajnok Bianka néhány napja szintén a kondieremből jelentkezett be, egy brutális popsigyakorlat közben videózták le, s feszülős nadrágban az eredményt is megmutatta. A bejegyzéséhez mellékelt szöveg is beszédes:

– Sose a gyakorlattól várd a megváltást, hanem a helyes kivitelezéstől! – figyelmeztetett Csuti barátnője, Bianka, aki egy barack emojit is mellékelt a felkiáltásához, ami éppen az Edina által is követett edzésprogram szimbóluma.