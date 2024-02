"Rami, kitartást neked!" - Jön a következő Lékai, tüneményes családi videón Kiss Ramónáék

Kiss Ramóna az ország egyik legnépszerűbb tévése. 2023-ban alaposan meglepte az országot, amikor megnyerte az év legjobb műsorvezetője címet, letaszítva ezzel a trónról Ördög Nórát. A díjátadó időpontjában Ördög Nóra éppen Mexikóban forgatta az Ázsia Expresszt, mindazonáltal nem mulasztotta el, hogy gratuláljon kolléganőjének. A TV2 legsikeresebb műsora tagadhatatlanul a Dancing With the Stars volt, és bizony a táncosok mellett az est házigazdái, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András is elvarázsolták az országot. Hogyan is felejthetnénk el, milyen mesésen festett Rami a csodás ruhakölteményekben? Ramónának tehát nagyon fontos a karrier, úgy tűnik azonban, hogy új pályán is szereti kipróbálni magát. Ez persze nem is meglepő, hiszen a családjánál senki és semmi nem fontosabb a számára.

Kiss Ramóna és Lékai Máté nem is lehetne boldogabb együtt

Lékai-Kiss Ramóna rajongva szereti a családját, és nagy gondot szentel kisfia, Noé nevelésére. A kisfiú már most egy igazi szívtipró fenegyerek, és már többször is megmutatta, milyen csodás érzéke van a kézilabdához. Azt rendszeresen szoktuk látni, hogy a kisfiú apja minden meccsét végigizgulja: vagy a tévé előtt nézi a bravúros Lékai-gólokat, vagy a stadionból szurkol, mindazonáltal most kiderült, hogy már alig várja, hogy ő is profi sportoló legyen.

Egy tüneményes videót osztott meg Rami, amelyen mindhárman a pályán vannak. Máté a kapuban véd, és először Rami próbálkozik gólt lőni. Lékai azonban bravúrosan véd, ezért ez nem megy be. Ekkor azonban a színre lép a kisebbik Lékai, aki egy csodás lövéssel gólt szerez.

A kisfiú nagyon örül a gólnak, mi pedig egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy Noé személyében jön a következő legendás Lékai, aki beírja majd magát a kézilabda történetébe.

Noé nagyon cuki! Rami, kitartást neked! Fog ez még sikerülni

- írta egy kommentelő.

A tüneményes videót IDE kattintva lehet megtekinteni.