„Bárminek örülni fogok, amit ő választ” - Lékai-Kiss Ramóna meghatóan beszélt a fiáról

Lékai-Kiss Ramóna lesz vasárnap este a Mutasd a Hangod! egyik sztárvendég segítője, aki beszáll a nyomozásba, hogy lebuktassák a éneklést színlelő, tátogó civileket. Nem sokan tudják, de a színésznő eredetileg közgazdász szakon végzett, azonban bevallása szerint már azóta eldőlt, mi lesz belőle, amióta először állt színpadra. Ramihoz nagyon közel áll a zene:

Lékai-Kiss Ramóna és Kökény Attila lesznek a Mutasd a Hangod! vasárnapi vendégei. (Fotó: TV2)

Nyolc évig zongoráztam, két évig népdal énekesnek tanultam, és aztán több színházban, többek között a Madách és a Magyar színházban musical színésznőként álltam többször is színpadon.

— Nagyon szeretek énekelni — kezdte a Borsnak Lékai-Kiss Ramóna, akinél fontos szerepet tölt be az éneklés a családi életben is.

Rami sokat énekel a fiának. (Fotó: Markovics Gábor)

Lékai-Kiss Ramóna sokat énekel a fiának

A műsorvezetőnő azt is elárulta, kisfia életben is fontos szerepe van a zenének. Kiderült, hogy Rami fia, Noé zongorázni is tanul:

Minden nap, minden pillanatban énekelünk, mondókázunk, sőt a fiam tanul zongorázni.

— Fontosnak tartom a zenét, mert minden helyzetben ki tud váltani egy érzést, ami beleillik a pillanatba. Mondhatnám úgy is, hogy a zene az kell — jegyezte meg Rami, aki szerint a zene olyan, mint a sport, ugyanis nem kell élsportolónak lenni, de jó, ha az életünk részét képzi a mozgás.

Én abszolút örülnék, ha Noé zenészi karrierre adná a fejét a jövőben, de az az igazság, hogy bárminek örülni fogok, amit ő választ.

— Az a fontos számomra csak, hogy minden nap úgy keljen fel, hogy ő boldog és ki tud teljesedni abban, amit szeret — jegyezte meg a színésznő, aki elmondta, ő annak idején csak édesapja miatt végezte el a közgazdász szakot, de mindig is támogatták őt a szereplésben.

Lékai-Kiss Ramónát régi barátok várták a TV2 stúdiójában. (Fotó: TV2)

Barátok várták a stúdióban

A TV2 gyönyörű színésznője nagyon régre nyúló kapcsolatot ápol a műsor sztárjaival. Állítása szerint Papp Szabit már 18-19 éves kora óta ismeri, így azonnal meg volt köztük az összhang a műsorban. Számára már csak ez is megalapozta a jó hangulatot:

A Mutasd a Hangod! nagyon szórakoztató volt számomra már csak a csodás háromtagú zsűri miatt is. Ők azért már megalapozták a hangulatot.

— Nagyon jó maga a műsor is, sőt Stohl András vezeti a műsort, aki a Dancing with the Stars-os műsorvezető partnerem, szóval ezért is jó volt vendég segítőnek lenni — mondta Rami, aki elárulta, többször leesett az álla, úgy meglepődött.

Jól éreztem magam, sőt nagyon izgalmas is volt, ugyanis azt hittem őszintén így látatlanban, hogy ez nekem is tök simán menne, aztán, amikor oda kerültem a stúdióba és valósággá vált, rájöttem, hogy ez a játék nem is annyira egyszerű

— jegyezte meg a sztáranyuka, akit a TV2 Hazatalálsz című sorozatában láthatunk a képernyőn, sőt hamarosan egy új vetélkedőműsort is ő fog vezetni, aminek a címe Password lesz.