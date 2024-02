Kiakadtak a rajongók Kulcsár Edinára: újabb óriási kutyát vett kisgyermekei mellé

Bizonyára mindannyian emlékszünk arra, hogy egy évvel ezelőtt mekkora botrány lett abból, hogy az állapotos Kulcsár Edina és gengszter rapper férje, G.w.M bejelentették, hogy vettek egy cane corso kutyát. Sokak szerint nem való egy ilyen nagy testű eb három kicsi gyermek mellé, ráadásul sokan azzal is tisztában voltak, hogy harci kutyának is használják ezt a fajtát, így még nagyobb veszélyt láttak benne. Szerencsére azonban soha nem történt eddig baj, és most úgy tűnik, a modellnek és férjének egy blöki nem elég.

Kulcsár Edina és G.w.M új kutyát vehettek / Fotó: Kunos Attila / Hot magazin

Edina egy tüneményes képet töltött fel, amelyen két kutyát ölelget: az egyik a már jól ismert cane corso, a másikat azonban ezeddig nem lehetett látni.

Kiskutyáim

- írja a kép alá Edina, amiből arra lehet következtetni, hogy bizony egy második kutya is került a családba.

A fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni.