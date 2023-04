"Időben el kell kezdeni vele foglalkozni" – megszólalt a szakértő Kulcsár Edináék kutyájáról

Kutya mellé kertes ház

Természetesen Edinához eljutottak a rosszindulatú kommentek, melyekre egyesével válaszolt is. Mint írja, felelős döntést hoztak G.w.M-mel, mindent megterveztek ahhoz, hogy a legjobb helye legyen a kiskutyának és gyermekeknek is. Válaszában ráadásul arra is fény derült, hogy hamarosan egy kertes házba is beköltöznek.

Nem egy társasház X-edik emeletén fog élni a kutyus. (...) Mi ketten fogjuk megoldani a férjemmel a gyerekeket és a kutyusunkat is, bár én nem megoldásnak hívnám. Sokkal inkább odaadó gondoskodásnak, ami számunkra nem teher lesz, hanem boldogság

– reagált a kismama, aki azt is elárulta, miért nem menhelyről fogadták örökbe új családtagjukat.

– Volt tapasztalatom befogadott kutyusokkal. Lutri nagyon és öt gyerek mellé nem is ajánlották, hozzáértő embernek sem. Hidd el, körbejártunk mindent. A menhelyeseket támogatjuk, amikor csak tehetjük, de muszáj, mindenkinek a saját körülményeit megvizsgálva választania. Szerintem ez a felelősségteljes döntés – tette hozzá.

Igazi családtag lehet

A Bors megkereste hazánk egyik legismertebb kutyatrénerét, hogy megtudjuk, valóban jó választás-e egy cane corso ennyi gyermek mellé. Nyakas Gábor azonnal eloszlatta a kételyeket, miszerint az eb nem való családba. Mint mondja, szerinte az egyik legjobb házőrző lehet belőle.

– A cane corso egy nagyon jó kutya, nem véletlenül az olaszok nemzeti "házőrzője". Abszolút jól megvan a gyerekekkel, ehhez azonban az kell, hogy megbízható tenyésztőtől legyen vásárolva, illetve időben el kell kezdeni vele foglalkozni.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor nyugodt szívvel mondhatom, hogy igazi családtag lehet belőle, a gyerekeket pedig az élete árán is meg fogja védeni

– mondta el Nyakas Gábor kutyatréner, aki azt is hozzátette, hogy Edinát egy felelősségteljes embernek ismerte meg, így biztos benne, hogy fel fog keresni egy szakértőt, aki segít nekik a kutya nevelésében.