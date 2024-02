Mit szól ehhez Krausz Gábor? Megdöbbentő régi felvétel került elő Mikes Anna múltjából

Harmóniában telnek a profi táncosnő, Mikes Anna napjai: a Dancing with the Stars egykori versenyzőjéről már egy ideje köztudott, hogy a parketten kívül is egy párt alkot korábbi táncpartnerével, Krausz Gáborral. Mikes Anna nemrég a kamerák előtt nyilatkozott a kapcsolatukról: ekkor elmondta, nagyon boldogok együtt, és sokat jelent számukra az a szeretet is, amit a rajongóktól kapnak.

Nagy a szerelem az egykori táncpartnerek között / Fotó: Szabolcs László

Szóval nagyon kedvesek az emberek, elképesztő érzés, hogy ennyien szeretnek. A szeretet, amit kapok, nagyon jóleső érzés

- nyilatkozta korábban a Tények Pluszban Mikes Anna.

Azonban, hiába a hirtelen jött rivaldafény, a táncosnő elmondása szerint nem olvassa a cikkeket, amik megjelennek kettejükről, és nem foglalkozik a hírveréssel sem. Az Instagram-oldalán közzétett tartalmak is arról árulkodnak, hogy, amennyire csak lehet, igyekszik folytatni a régi, jól megszokott hétköznapokat, mialatt nemrég nagy titokzatosan "izgalmas dolgokat" ígért februárra. Nemrég valószínűleg nosztalgiázni támadt kedve, és egy régi felvételt mutatott meg a 24 óráig elérhető Instagram-történetében: a fotón ráadásul a Dancing with the Stars egy másik ikonikus táncosa is szerepel.

Mit találtam Bercikém a múltból?

- írta a kép mellé Anna, mialatt megjelölte Hegyes Bertalant, aki 2022-ben Csobot Adél oldalán megnyerte a Dancing with the Starst.

A felvételt később Bertalan is megosztotta a saját Instagram-történetében.

Azta! Voltak idők!

- jegyezte meg ekkor a fotó mellett a táncos.