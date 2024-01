Váratlan hírnév: ezt gondolja a rivaldafényről Mikes Anna

Tündérmesébe illő módon bontakozott ki Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme: a pár a táncparketten talált egymásra, a Dancing with the Stars során, melynek végén a győzteseknek járó trófeát is hazavihették. Lassan egy hónapja vetettek véget a találgatásoknak, amikor hivatalosan is bejelentették, hogy egymásba szerettek. A sztárséf és a profi táncosnő kapcsolatát azóta is hatalmas rajongás övezi, valamint élénk figyelem, a média részéről. Ez utóbbival kapcsolatban Mikes Anna nemrég egy, az Instagram-oldalán tartott kérdezz-felelek során nyilatkozott.

A táncparketten találtak egymásra / Fotó: Máté Krisztián

– Nem zavar, hogy hirtelen a média világában központi szereplő lettél/lettetek? – kérdezte a táncosnőtől az egyik követője, amire az a válasz érkezett, hogy Anna a maga részéről nem vesz tudomást minderről.

Az igazság az, hogy nem foglalkozom a cikkekkel. Tény, hogy akaratlanul is szembejönnek azok. Viszont van jó oldala is. Ha értékeket képviselő személyek szerepelnek a médiában, úgy van annak szép oldala is. Én mindig is erre törekedtem

– osztotta meg álláspontját a táncosnő.

A kérdezz-felelekben – többek között – felmerült az is, melyik volt a kedvenc tánca a Dancing with the Stars során.

Showtánc, bécsi keringő, american smooth és tangó

– árulta el Mikes Anna a 24 óráig elérhető Instagram-történetében.