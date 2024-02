Mikes Anna kamerák előtt törte meg a csendet a Krausz Gáborral való kapcsolatáról: „Nagyon boldogok vagyunk”

Mint ahogy azzal a Bora már többször is foglalkozott, egy ország kísérte figyelemmel a Krausz Gábor és Mikes Anna között kibontakozó szerelmet a Dancing with the Stars negyedik évadának az adásai során.

Tündérmesébe illő szerelem az övék Fotó: Szabolcs László

Szinte mindenki azért szurkolt, hogy a sztárséf és a profi táncos a való életben is egy párt alkosson, ne csak a táncparketten, végül tényleg megtörtént a csoda, amelyről maguk az érintettek számoltak be még január elején.

„Nagyon boldogok vagyunk”

Azóta is óriási érdeklődés övezi a kapcsolatuk alakulását, amit egyelőre úgy látszik, hogy Annáék élveznek, hiszen egyre bátrabban osztanak meg közös tartalmakat a közösségi oldalaikon, a gyönyörű táncos most pedig a kamerák előtt is elmondta, hogyan érez szerelme iránt.

Már nem titok, hogy együtt vagyunk Gáborral... és nagyon boldogok vagyunk

– törte meg végre a csendet kapcsolatukról Anna, aki azt is elárulta a Tények Plusz stábjának, hogy nagyon jól esik neki a sok szeretet, amit Gáborral együtt kapnak a rajongóiktól.

„Nagyon kedvesek az emberek, de tényleg. Leszólítanak az utcán, van, aki odajön hozzám, fényképet szeretne készíteni, vagy autogramot kérnek. Van olyan is, aki nem jön oda, de látom a tekintetét, csillog a szeme. Tudjuk, ilyenkor miről van szó, a Dancingről, hogy nyertünk”

– fejtette ki, végezetül elmondta: