Titokzatos bejelentés: egy szál kabátban ígért izgalmas dolgokat Mikes Anna

A figyelem középpontjába került Mikes Anna, amióta ő és egykori, Dancing with the Starsos táncpartnere, Krausz Gábor felvállalták a szerelmüket. A profi táncosnő a közelmúltban maga is megszólalt kamerák előtt a kapcsolatukról: ekkor bevallotta, hogy nagyon boldogok Gáborral, és mélyen megérinti az a hatalmas szeretetet és rajongás is, amit az emberektől kapni szokott.

Már a Dancing with the Starsban forrt köztük a levegő / Fotó: Máté Krisztián

Nagyon kedvesek az emberek, elképesztő érzés, hogy ennyien szeretnek. A szeretet, amit kapok, nagyon jóleső érzés

- nyilatkozta a Tények Pluszban Mikes Anna.

Azonban, bármekkora érdeklődés is övezi, főként a média részéről, a táncosnő nem törődik a hírveréssel, és a váratlanul jött hírnévvel sem.

Az igazság az, hogy nem foglalkozom a cikkekkel

- árulta el követőinek korábban egy kérdezz-felelek során. Az Instagram-oldalán közzétett fotók és videók alapján Anna valóban igyekszik folytatni eddigi jól megszokott, hétköznapi életét, mialatt egy rejtélyes bejelentéssel is előállt a minap.

Csomó izgalmas dolog fog történni februárban, de ez csak egy tipp...

- írta a táncosnő a posztban, miközben egy dögös, profi fotós által készített felvételt is megosztott: ezen a fekete, térdig érő csizmáján kívül - a jelek szerint legalábbis - csupán egy hosszú, hófehér kabátot viselt.

A követőtáborát természetesen ezúttal is sikerült elbűvölnie.

Elképesztően gyönyörű vagy!

- jegyezte meg egyikük ámulattal.