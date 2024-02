Kiszivárgott: Harry és Meghan ezt tervezik Valentin-napra

Harry és Meghan kapcsolata nagyon megosztja a közvéleményt: vannak akik imádják őket, és vannak akikben igencsak negatív érzéseket keltenek. Ők mindenesetre rózsaszín ködben úsznak, ha egymásról van szó. Nem csoda, hogy már a Valentin-napi programjuk is megvan.

Harry és Meghan Kanadában tölti a Valentin-napot. (Fotó: PA)

Kanadába utazik Harry és Meghan

Február közepére nagyszabású programmal készül a brit királyi család fekete bárányaként számon tartott Harry herceg és felesége, Meghan. A szerelmesek napján ugyanis Kanadába, Vancouverbe utazik a kétgyerekes házaspár. A People információi szerint nem csupán kikapcsolódásról van szó, bár szívüknek kedves ügy miatt szállnak repülőre.

Az Invictus Games nevű sporteseményre látogatnak: a rendezvényt Harry hercege álmodta meg 2014-ben. A résztvevők sérült katonák és veteránok, akik többek között íjászatban, úszásban, ülőröplabdában mérettetik meg magukat.

Európát messziről kerülik

A jeles sporteseményt az elmúlt két alkalommal Európában rendezték: 2022-ben Hágában és 2023-ban Düsseldorfban. Ezúttal azonban Kanada a cél. Harryék talán máskülönben nem is tették volna tiszteletüket… Az egykor sussexi hercegi párként említett házasok ugyanis annyira kerülik a brit királyi családot, hogy még Európába sem gyakran teszik be a lábukat. Úgy tudni, Harry tavaly májusban, az apja koronázásakor járt utoljára ez Egyesült Királyságban, és akkor is a lehető leghamarabb távozott. Nemrégiben III. Károly király műtéten esett át, a betegágyánál sem látogatta meg kisebbik fia.