"Jobban is próbálkozhattak volna" – durva dolgokat állít egy szakértő Harry hercegék távozásáról

A BBC és a brit királyi család szakértője, Nicholas Witchell nem mindennapi információkat szellőztetett meg az uralkodócsaládról. A rokonságot jól ismerő tudósító szerint Harry herceg és a família szakítása bár várható volt évekkel a távozás előtt is, mégsem volt szükségszerű. A szakértő elárulta, hogy egyik fél sem tett meg mindent annak érdekében, hogy együtt maradjon a család. Witchell szerint ráadásul Meghan Markle nem az oka volt Harry távozásának, inkább csak az utolsó lökést adta meg a döntéséhez.

Harry herceg Meghanban látta meg a kiutat a családból Fotó: Toby Melville / AFP

Harry herceg úgy tekintett Meghanra, mint egy kivezető útra az életből, amelyet soha nem érzett kényelmesnek. Egy olyan életből, amelyről azt gondolta, hogy nem lenne alkalmas rá. A palotának jobban kellett volna próbálkoznia? Úgy gondolom, igen

– kezdte beszámolóját legfrissebb interjújában Witchell. A szakértő szerint sem az idős királynő, sem a többi családtag nem értette meg, hogy Harry herceg hogyan érzi magát az örök második szerepében, és hogy mindig is a kiutat kereste a királyi családból. Mindezek ellenére az Oprah-interjút már túlzásnak tartotta Nicholas Witchell is. Hozzátette: az ő tapasztalatai alapján a királyi család és az udvari dolgozók mindig is nyitottak és odaadók voltak Meghannal és a gyermekével.

Óriási veszteség a királyi családnak Harry elvesztése. Ha belegondolunk, hogy mit tehettek volna, ha keményebben próbákoznak, vagy ha Harryék több időt adnak. Szomorú, különösen az, hogy megromlott a kapcsolat Harry és William között is

– összegezte gondolatait Nicholas a Mirrornak.