Lesújtó hírt közölt a magyar léleklátó: Biztosan nem él az eltűnt Vitéz Barbara

Kiss Kató biztos benne, hogy a 2016. november 25-én Zentán eltűnt Vitéz Barbarát már attól a naptól hiába várják haza szülei. Az akkor 15 éves kamaszlányt utoljára a tiszai hídon látták két barátja társaságában, aki később azt vallották, hogy Barbara megbotlott és a folyóba zuhant. Ugyanakkor a magyar és a szerb rendőrség búváralakulatai sem találták meg a testét és a fiúknak nem csak a szülők nem hittek, de az akkori hírek szerint a hazugságvizsgáló is jelezte, nem mondanak igazat. Bűncselekményre utalt továbbá az a levél is, melyet a fiatal lány szülei kaptak nem sokkal az eltűnése után. Ebben ugyanis egy ismeretlen azt közölte, hogy Barbarát megverték és megerőszakolták és elvették az életét.

Vitéz Barbara testét máig nem találták meg, így eltűntként tartják nyilván. (Fotó: Interpol)

Két fiú támadta és ölte meg Barbarát

A fenti teóriát támasztják alá Kiss Kató léleklátó szavai is, aki még ennyi idő elteltével is fogja a lány lelkének üzenetét, sőt a lány szülei is újra arra kérték, hogy próbálja megtalálni a testét és mondja el nekik, mi is történt azon a szörnyű, buli utáni hajnalon. – Barbara eltűnése után hét hónappal beszéltem a szüleivel először és már akkor jeleztem nekik, hogy a lányuk sajnos az eltűnése napján életét vesztette. Az akkor kamaszlány lelke folyamatosan küldte nekem a képeket, melyben egy tizenöt és egy tizenhét éves fiút láttam, akik közül az egyik dohányzott.

Hogy azt a két fiút mutatta-e nekem, akik a térfigyelő kamera tanúsága szerint vele voltak aznap, azt nem tudom

– kezdte a Borsnak Kiss Kató, aki még ma is tisztán látja lelki szemeivel az erőszakot, amit Vitéz Barbarának el kellett szenvednie a halála előtt.

Kiss Kató már elmondta a kamaszlány szüleinek, hogy nincs remény. (Fotó: Markovics Gábor)

Ha Kiss Kató összekapcsolódik egy lélekkel, akkor biztos, hogy tragédia történt

– Tisztán érzem Barbara félelmét és a fájdalmát is, amit elszenvedett aznap hajnalban a két támadójától. A fiúk megverték, majd megerőszakolták és végül az élettelen testét bedobták a Tiszába. Sajnos most sem tudtam mást mondani a szülőknek, pedig Isten látja lelkem, nagyon szeretnék csak egyszer jó hírt közölni egy kétségbeesett embernek, aki végső elkeseredésében engem keres meg. Azt tudom mondani, hogy én ahol lelkekkel állok kapcsolatban, így ha érzem egy eltűnt személy lelkének jelenlétét és fogom a tőle érkező impulzusokat, az csak egyet jelenthet – tette hozzá az ismert és elismert léleklátó, aki korábban több alkalommal is elvezette már a hatóságokat egy-egy holttesthez.