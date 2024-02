„Az az igazság, hogy…” – kamerák előtt tett megdöbbentő vallomást a magyar énekesnő – videó

Hétfőn a Honeybeast énekesnője, Tarján Zsófi volt a sztárjátékos a TV2 Szerencsekerék című műsorában, a felejthetetlen pillantok között egy izgalmas titkára is fényderült. Ha már a műsorban is sokat számít a szerencse, a műsorvezető, Kasza Tibi arról faggatta Zsófit, hogy a pókerben is profi-e.

Nem sokan tudták Tarján Zsófiról, hogy sikeres póker karrierje volt (Fotó: Szabolcs László)

Mint kiderült Zsófi a barátaival játszotta a népszerű játékot, azonban ez egy vetkőzős póker volt. Ezt hallva, Kasza Tibi már el is gondolkodott, hogy próbára teszi az énekesnő tudását, és hozza a paklit.

Az az igazság, hogy én nyertem úgy, hogy rajtam kívül a három másik versenyző levetkőzött pucérra

– mesélte nevetve Zsófi, akitől az egyik játékostársa rögtön megkérdezte, hogy fotó készült-e az eseményről. Mint kiderült, a játszma végén a legerősebb sor, a royal flush volt a kezében, amikor mindenki már meztelen volt körülötte, azt azonban hiába kérdezték tőle, hogy milyen nemi felállásban voltak a pikáns játékban.

Gyűlöli az önkiszolgáló kasszákat Tarján Zsófi

Kasza Tibi azt is elmondta a műsorban, hogy Tarján Zsófi gyűlöli az áruházak önkiszolgáló kasszáit, amire rá is kérdezett, hogy miért? Hiszen megkönnyíti az ember életét ez a rendszer.

– Mindig van valami problémájuk, akarok belőle egy TikTok-videót csinálni. Mert tényleg, akár mit csinálok, és jó szeretnék lenni benne. Már felkészülök, hogy melyik terméket, hogy teszem rá. Teljesen felkészülten megyek oda, és valamelyik termékkel...megőrülök – mesélte nevetve.