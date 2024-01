Az erdő szélén kezd új életet a magyar énekesnő

Tarján Zsófi 19 éves kora óta él egyedül. Néhány hónappal ezelőtt döntött úgy, hogy kicsit nyugodtabb, csendesebb helyen, a belvárostól távolabb szeretne élni. Átmenetileg, amíg nem tudta elfoglalni új otthonát, visszaköltözött édesanyjához, Hernádi Judithoz. Abba a szobába, ahol kislányként élte a mindennapjait.

Tarján Zsófi átmenetileg költözött vissza híres édesanyjához Fotó: Bánkúti Sándor

– Érdekes időszak volt, aminek hátrányait és előnyeit is megtapasztaltuk, ugyanakkor mindketten örülünk, hogy már vége – kezdte mosolyogva a Honeybeast énekesnője. – Egy időutazás volt számunkra. 37 évnyi életet kellett belezsugorítanom egy hat négyzetméteres szobába – amit egyébként imádok –, oda, ahol a gyerek- és a tinikoromat töltöttem. Felnőttként meglehetősen nehéz volt. Picit úgy éltem, mint Harry Potter a lépcső alatt a gardróbszekrényben. Miközben a külön töltött csaknem húsz év alatt édesanyámnak is kialakult a napi rutinja, ami ütközött az enyémmel.

Újra összekellett hangolni az életünket, ami hol működött, hol nem.

– Viszont az egymás iránt érzett szeretet fölülírt mindent, hiszen nagyon jó anya-lánya kapcsolat a miénk, mégis nehéz feladat volt – árulta el érdeklődésünkre.

Azt gondolnánk, hogy az összeköltözésnek köszönhetően sokkal több idő jutott egymásra, de nem így van. A színésznő és lánya ugyanis rengeteget dolgozik.

– Sajnos a nagy beszélgetős esték, órák elmaradtak. Viszont abban a pillanatban, ahogy elköltöztem, máris jött a telefon: „Jaj, Zsófikám, csak azért hívtalak, hogy elmondjam, szeretlek!”, rögtön elkezdtünk nosztalgiázni – nevetett fel.

Az énekesnő a belvárostól távolabb, csendes, nyugodt környékre költözött Fotó: Szabolcs László

Tarján Zsófi: „A fejemben már elköltöttem egy csomó pénzt”

Zsófi ugyan már beköltözött új lakásába, ám még nagyon sok feladat vár rá, hogy igazán otthonossá varázsolja kuckóját.

– Nagyon kezdetleges a berendezés, egyelőre a kanapém került a helyére.

Tervek vannak, a fejemben már elköltöttem egy csomó pénzt, de még ezeket újra kell gondolnom.

– Ilyenkor az ember álmodozik, próbálja összetennie, amije van. Rend- és tisztaságmániás vagyok, de még mindig óriási rumli van, és doboz doboz hátán a lakás minden pontján. Ezt kicsit nehezen viselem. Persze mindent felülír az örömöm, hogy el tudtam költözni és új életet kezdtem egy csodás helyen, az erdő szélén, egy társasházi lakásban. A szomszédok nagyon kedvesek, és még egy kis kertkapcsolatom is van, amit szeretnék gondozni, mindenféle növénnyel beültetni – osztotta meg lapunkkal az énekesnő, aki gőzerővel vágott bele a 2024-es évbe, ugyanis a napokban debütált zenekara Másnap című új dala és közeledik a nagykoncertjük időpontja is.

– Büszkék vagyunk, hogy Horváth Réka elfogadta a felkérésünket az együttműködésre és elkészítette a Másnap klipjét. Ahogy a cím is mutatja, a másnaposságról szól, de nem abban az értelemben, ahogy ezt a kifejezést szoktuk használni. Inkább egy kapcsolat reményének az elvesztéséről, aminek a következménye ez az állapot. Amikor tudod, nincs remény, és picit saját magadat is megmosolygod, amiért megint nem jött össze. Közben próbálunk, dolgozunk, készülünk az április 26-i nagykoncertünkre is a Budapest Parkban – árulta el Zsófi.