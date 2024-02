„Vigyázz, mit kívánsz!” – Horváth Gréta régi vágya vált valóra

Két év leforgása alatt gyökeresen megváltozott Horváth Gréta élete: életmódot váltott, leadott közel harminc kilót, és még új hobbit is talált magának. Az influenszer ugyanis a közelmúltban azt jelentette be, hegyet fog mászni, méghozzá külföldön. Horváth Gréta továbbá eltökélte, nem akar és nem is fog többé megfelelni mások elvárásainak, helyette végre önmaga szeretne lenni. A közösségi oldalán közzétett tartalmak arról árulkodnak, ez sikerült is neki: a sztáranyuka csak úgy ragyog a boldogságtól, mialatt arra törekszik, hogy minden egyes napot megéljen a maga teljességében, és folyamatosan új élményekre tegyen szert.

Nagyot fordult a világ Horváth Grétával / Fotó: Instagram

– Annyit mondtam már, hogy egyik vágyam az, ha kilépek a házból, őzekkel, szarvasokkal, kecskékkel, tehenekkel, malacokkal, tyúkokkal szeretnék kávézni.

Vigyázz, mit kívánsz! Teljesen vadon élnek, ők az erdőből jönnek le a patakra inni, ami a szállásunk előtt van közvetlenül. Nyilván portyáznak is, kapnak kaját

– írta Instagram-bejegyzésében Gréta, amihez egy édes fotót is csatolt.

Az influenszer egyébként jelenleg Lengyelországban tartózkodik, és a jelek szerint remekül érzi magát: később egy videót is közzétett néhány utcazenészről, amellyel igencsak elnyerte a követői tetszését.

Imádom a lazaságod és az életörömöd!

– jegyezte meg az egyik rajongója elismerően.