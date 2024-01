Elszabadult a pokol Stana Alexandra és Horváth Gréta miatt - újabb hírességet is belekevertek a sztoriba

Stana Alexandra és Horváth Gréta akár testvérek is lehetnének, tekintve, hogy szinte ugyanolyan képet posztoltak az Instagram-oldalukon. A két szépség Jázmin hercegnőként pózol, ami azért is érdekes, mert pár nap különbséggel posztolták a képeket. Bár elsőként Szandi volt az, aki a Jázmin címet adta a fotójának, valójában Gréta öltözött be hercegnőnek hetekkel ezelőtt, azonban a forgatások miatt csak most posztolhatta. Ez azonban nem érdekli a rajongókat, szerintük ugyanis Szandi és Gréta egymást utánozzák... A kettejük közötti hasonlóság azonban eltörpül a tény mellett, hogy mindketten Meggyes Dáviddal alkottak egy párt, sőt, az üzletember annak idején Alexandráért hagyta el Grétát, ami igencsak pikánssá teszi a két lány közötti párhuzamot.

Stana Alexandra és Horváth Gréta Jázmin hercegnőként pózolnak (Fotó: Instagram)

Stana Alexandra és Horváth Gréta egymást utánozza?

A rajongók szerint egyre több jel mutat arra, hogy a lányok majmolják egymást. Már a Jázmin hercegnős fotók előtt is számtalan olyan kép látott napvilágot, melyen egymás ikertestvérei is lehetnének, de az a kérdés is foglalkoztatja a nagyérdeműt, hogy ki kezdte el valójában az utánzást.

Stana Alexandra hat napja posztolt egy képet, aminek a Jázmin címet adta. Tegnap pedig Horváth Gréta pont Jázmin hercegnőnek öltözött

− írta valaki, a kommentje után pedig elszabadult a pokol. Volt olyan, aki még egy hírességet is belekevert a sztoriba.

− Nem tudom eldönteni, hogy ki utánozza a másikat... Mondjuk Grétának lassan Janicsák Veca arca lesz, szerintem − fogalmazott egy másik hozzászóló, míg egy harmadik véleményező szerint Gréta a szépészeti beavatkozásai után inkább Alexandrára hasonlít.

Ő Stanára műtette magát konkrétan! Szegény... Kár érte, én régen bírtam ezt a nőt!

− fogalmazott.

Szerinted is ennyire hasonlít egymásra a két híresség?